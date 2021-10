Un viaje a la Posadas de los días de la peste bubónica

sábado 23 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Un viaje en el tiempo con escala en la Posadas de los primeros años del siglo XX es el eje de este mes del paseo peatonal guiado ‘Noche cultural: Paseo de las Artes’.



Quienes hicieron el recorrido del pasado miércoles partiendo de la esquina del Concejo Deliberante, ubicado en Bolívar 1588, con el prisma de la historia pudieron situarse en la incipiente ciudad ribereña de unos 8 mil habitantes y calles de febril movimiento, “con edificación moderna, luz eléctrica y proyectada la instalación de agua corriente”, según la describió el médico Alberto Iglesias, en su tesis doctoral Peste bubónica, epidemia en Posadas (1908).



En esa primera década del siglo pasado, las familias de la franja urbana y de la costa serían asoladas por la epidemia de la peste bubónica. La inesperada llegada de la enfermedad infecciosa, cuyo brote habría comenzado en una panadería local y la denodada tarea del doctor Ramón Madariaga para atender y salvar a los enfermos es el hilo conductor de esta nueva entrega del circuito turístico desarrollado por la Agencia Posadas Turismo.



“Nosotros venimos trabajando hace varios años en el cementerio La Piedad con la puesta en valor de las tumbas y panteones de personalidades que contribuyeron a la historia de la ciudad y con el circuito peatonal con postas que sale los últimos sábados de cada mes por el camposanto. Y, este año a partir de agosto y como una continuidad del proyecto, se comenzó a hacer este paseo guiado por la ciudad, con un recorrido donde se puede conocer a prominentes figuras, lugares históricos, hechos históricos, la arquitectura, entre otras cosas”, describió Virginia Jacobacci, directora de Coordinación de la Agencia Posadas Turismo.



Así, explicó que la propuesta de este mes, “es acercarnos a esta época en que la peste bubónica llegó a Posadas, el paseo comienza en el Concejo Deliberante porque esa era la vivienda de la familia Fernícola, luego el paseo sigue por la plaza 9 de Julio, y por lo que sería el frente de la panadería Fernícola, en donde ahora está la puerta trasera del shopping, por calle Colón”.



El cuadrante de esta historia también conduce por Bolívar, donde se señala que funcionaba el consultorio de Madariaga. Y la caminata culmina en la sede de la Logia Roque Pérez -Córdoba ex 318-, donde se analizó la fachada y se pudo visitar la sala de Los Pasos Perdidos; allí se halla un retrato de Madariaga y su biblioteca personal entre otros efectos personales.



“Toda la información que comparten los guías matriculados que coordinan los paseos, que son Damián Ramos y Pamela Almada, es información científica, la fuente son publicaciones de la época, de investigadores, estudios históricos, arqueológicos”, subrayó.



Si bien la idea “es mantener cierto misterio” para conservar el interés en la propuesta, Jacobacci confió una de las perlitas del circuito: “El paseo comienza por el Concejo Deliberante porque como ya dijimos era la vivienda particular de Fernícola; en 2004 el hallazgo de una lápida que era para la pequeña hija de la familia generó un gran revuelo mediático. Mucha gente pensó que allí había una sepultura, pero los investigadores que trabajaron en el lugar explicaron que la lápida no se usó, la familia la encargó cuando su hija se enfermó de la peste, pero ella sobrevivió, y con el tiempo eso se usó para tapar un pozo de agua. Este hecho dio lugar a muchos mitos urbanos pero la verdad es que no hubo una sepultura en ese lugar”.



El paseo Noche Cultural se replicará el próximo jueves a las 18, es gratuito y requiere inscripción previa, ya que tiene cupo. Para informes, escribir al 376 4-578395.

La reveladora tesis del doctor Alberto Iglesias

El médico Alberto Iglesias registró los sucesos de la peste bubónica en Posadas en su tesis doctoral titulada ‘Peste bubónica, epidemia en Posadas (1908)’. En esas páginas relató que la ciudad se dividía entre la zona ribereña -donde no había condiciones de higiene- y la franja urbana. “Posadas no es una población sana y debería serlo por su clima y situación privilegiados”, indicó Iglesias, que fue comisionado a esta ciudad por el Departamento Nacional de Higiene.



El profesional contó que en su estadía observó de cerca casos de tuberculosis y otras enfermedades infecciosas y, esperaba que “la instalación del agua corriente será un gran factor de saneamiento para esa población”.



En su informe anotó que el primer caso de peste bubónica se halló en un negocio familiar de panadería, al aislarse a los propietarios, los empleados y toda la manzana donde ocurrió el foco se encontraron ratas muertas. Luego, se estableció que la infección se habría propagado desde las bolsas de harina que venían en arpillera, que eran importadas. La epidemia constó de 29 casos y 12 fueron fatales. El tratamiento fue mayormente el aislamiento riguroso e higiene, exterminio de las ratas, que eran el vector, y de las pulgas portadoras y transmisoras del organismo que genera la infección.