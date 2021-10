Macri afirmó que asistirá a la nueva indagatoria

sábado 23 de octubre de 2021 | 6:02hs.

El ex presidente Mauricio Macri afirmó que se presentará el jueves para declarar en la causa que investiga el supuesto espionaje que realizó su gobierno a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, tras su pedido de postergación al juez federal de Dolores Martín Bava.



“Vamos a estar el 28, como he estado siempre”, dijo Macri en diálogo con Télam en el marco de su visita a Santiago del Estero para participar de un acto para dar respaldo a la candidata a gobernadora Natalia Neme, y al candidato a diputado nacional Facundo Pérez Carletti, ambos de Juntos por el Cambio (JxC), de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre.



Sin embargo, el exmandatario dejó claro que en su opinión la causa en la que está involucrado es “un disparate”. “Jamás espié ni ordené espiar a nadie en ese tema, ni en ningún otro tema”, añadió Macri.



Macri debía presentarse el miércoles pasado a declarar en la investigación por el espionaje ilegal a los familiares de los marinos del ARA San Juan, pero no lo hizo.