Jair Bolsonaro inyecta dinero para revertir su imagen

sábado 23 de octubre de 2021 | 6:02hs.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó ayer que no se embarcará en “aventuras” de política económica, ratificó a Paulo Guedes al frente del Ministerio de Economía y confirmó el proyecto que elimina el techo del gasto público y los planes de austeridad para ampliar la ayuda social a 17 millones de familias en 2022, año en el que se juega la reelección.



“Esta ayuda que defendemos tiene responsabilidad, no haremos ninguna aventura, no queremos poner nada en riesgo de la economía”, dijo Bolsonaro en una conferencia de prensa conjunta con Guedes, quien afirmó que “hay luchas intestinas” por la cuestión fiscal dentro del gobierno entre el ala técnica y el ala política, una tensión que causó la renuncia de cinco secretarios de Estado encargados del presupuesto y el tesoro nacional.



La crisis al interior del gobierno se abrió luego de que Bolsonaro decidiera dar un volantazo en su política fiscal y sumar 14.000 millones de dólares para los programas sociales en 2022, año en el que el mandatario de la ultraderecha se juega la reelección.



Bolsonaro también desafió a los agentes del mercado financiero que lo abandonaron y dijo que “no pueden ponerse nerviositos” porque “si explota la economía ustedes también van a explotar”.