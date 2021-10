Alto nivel de inversión de industrias misioneras en nuevos equipamientos

sábado 23 de octubre de 2021 | 6:05hs.

En total, 61 empresas misioneras se sumaron a la toma de líneas de crédito, que es encabezado por la forestoindustria, seguido por las industrias yerbateras, tealeras, cárnicas, comercios, entre otros.



Se distribuyeron a la fecha casi 800 millones de pesos, según el adelanto de un informe realizado por la Subsecretaría de Planificación y Financiamiento a la Confederación Económica de Misiones (CEM) en el marco de una reunión para coordinar agendas de trabajo en conjunto.



En dicho encuentro, el subsecretario del Ministerio del Agro y la Producción, Martín Ibarguren, expuso el avance del Plan de Mejora Competitiva Agroindustrial al presidente de la entidad Alejandro Haene, haciendo especial énfasis en el estado de ejecución de la línea “Inversión productiva para el desarrollo federal” del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación donde detalló el destino de créditos por casi 800 millones de pesos desde marzo hasta la fecha.



Esta línea de financiamiento, según se detalló a El Territorio, alcanzó a 61 empresas, con un promedio de 15 millones de pesos por firma con una tasa anual negativa del 22%, a la que se llega mediante el subsidio de 8 puntos entre el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y la Provincia, lo que totaliza un monto total de $128 millones en subsidios para el sector empresario.



Se destacó que mediante el Plan de Mejora Competitiva y Agregado de Valor en Agroindustrias, se coordinaron diferentes políticas públicas destinadas a la inversión en equipamiento e infraestructura que apunta al aumento de escala, mejora en la productividad, calidad e inocuidad.



En este marco, el subsecretario Ibarguren destacó que “desde el inicio de la convocatoria, esta línea ha contado con una excelente recepción entre los distintos sectores agropecuarios, agroindustriales, industria general y el sector de servicios relacionados a la industria”.



Detallaron que las solicitudes ascienden a 800 millones de pesos “lo que demuestra no sólo la amplia necesidad de financiamiento a tasas inferiores a las del mercado, sino el profundo proceso de inversión productiva que está ocurriendo en todo el territorio provincial”.



Inversión por sectores

De esta manera, las solicitudes de financiamiento cubrieron el cupo crediticio acordado para la provincia de Misiones alcanzando los $798.554.300.



Actualmente, sobre este monto total, el estado de solicitudes indica que ya se liquidaron $394.554.300 y están próximos a ejecutarse otros $404.000.000.



Ibarguren afirmó que “la industria forestal encabeza la demanda crediticia por $346.900.000 con una participación del 43%. Le sigue la industria yerbatera con $225.356.400, lo que representa un 28% sobre el total”.



Otros datos que se desprenden del informe indican que la industria en general solicitó créditos por $177.323.900, representando el 22% de la demanda total. En tanto, el sector tealero solicitó créditos por 21 millones de pesos.



“En total, 61 empresas, pymes y cooperativas de Misiones se encuentran realizando inversiones con esta línea en nuestra provincia, impulsando la economía de nuestras localidades”, agregó el subsecretario.



Equidad territorial

El ministro del Agro, Sebastián Oriozabala, señaló que es importante apuntalar “la equidad territorial con la cual se están realizando inversiones en 17 localidades de la provincia, pero debemos llegar a más municipios”.



El funcionario provincial agregó que “la disponibilidad inicial de créditos alcanzaba los 400 millones de pesos y que la gran respuesta por parte del sector productivo local demandó duplicar ese monto”.



Agenda con la CEM y pymes

Durante la reunión entre la Confederación Económica de Misiones y la cartera agraria se acordó una agenda de trabajo que consta de dos grandes ejes en relación al financiamiento.



Por un lado, lograr una mayor capilaridad para que la oferta crediticia y la información lleguen a todas las empresas de la provincia que aún no logró obtener créditos. “Lo más importante para nosotros como Confederación Económica es la dispersión geográfica, la horizontalidad y sobre todo la cantidad de empresas que han tomado los créditos. Debemos seguir haciendo foco en que la mayor cantidad de pymes se acerquen al Ministerio del Agro y hagan uso de los cupos crediticios”, señaló el contador Alejandro Haene, presidente de las CEM.



Resaltó en tal sentido “la buena decisión del gobierno de Misiones teniendo en cuenta el subsidio de tasa. Sin dudas fue una iniciativa que ha colmado las expectativas de los diferentes sectores, debemos seguir trabajando para que empresas de los 77 municipios accedan a este tipo de posibilidades”, acotó el titular de la CEM.



Lo que viene

El otro eje acordado, según se adelantó a este matutino, fue el de poder iniciar un capítulo con inversiones ligadas a la adecuación ambiental de las plantas industriales, para lo cual se estará realizando el lanzamiento la semana próxima, poniendo a disposición programas para el financiamiento de la planificación y de créditos con tasa subsidiada en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.



“Esto es muy importante porque la inversión generada promueve la actualización en maquinaria y tecnología lo cual impacta en la baja de costos generando mayor margen de ganancia y esto repercute directamente en la economía de toda la provincia”, destacó Haene.



Sustentabilidad y competitividad

En el marco de la ejecución del programa de sustentabilidad y competitividad forestal de Misiones, se detalló también que más de 70 millones de pesos estarán destinados para la adquisición de bienes de capital en la primera y segunda transformación de la madera.



Oriozabala explicó así: “La convocatoria que finalizó días atrás contó con 50 empresas que presentaron proyectos de solicitudes para financiamiento. Se trata de 70 millones pesos que estarán volcados a Mipymes del sector aserraderos, que cuentan con algún tipo de dificultad para el acceso al crédito”.



“Estos créditos blandos se constituyen como otra herramienta dentro de una amplia agenda de financiamiento que acompaña los procesos de inversión del sector productivo agroindustrial y en particular del forestoindustrial que se encuentra en un momento de plena expansión como lo indican los más de 10 mil trabajadores registrados en el último año”, concluyó al respecto Oriozabala.

Montos por sector

En cuanto a los detalles del monto liquidado asciende a $394.554.300. En tanto por legajo armado $319.000.000 y a liquidar $85.000.000, lo que hace un total general de $798.554.300.



En cuanto a sectores, la industria forestal requirió financiamiento por $346.900.000 (43%); la industria yerbatera $225.356.400 (28%).



Como industria general $177.323.900 (22%). La industria tealera demandó créditos por 20.974.000 (3%); la cárnica $20.000.000 (3%) y el comercio 8.000.000 (1%).