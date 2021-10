Elton John hará un tema con Ed Sheeran

sábado 23 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Semanas atrás, Ed Sheeran contó en una entrevista con un medio holandés que Elton John lo había invitado a grabar una canción navideña. En las últimas horas, en declaraciones a NME, el legendario cantante confirmó el proyecto y destacó que se sorprendió cuando su colega reveló la noticia ya que él mismo juró guardarlo en secreto.



“¡Yo juré guardar el secreto y luego Sheeran se va a los Países Bajos! Se supone que saldrá, todavía no la terminamos, así que aún queda trabajo por hacer. No puedo decir más que eso porque está en sus manos”, destacó el cantante que en las últimas horas publicó su disco The Lockdown Sessions.