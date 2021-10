sábado 23 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Sigue el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi que ha tenido una repercusión a nivel mundial. El lío comenzó cuando la modelo le revisó el celular a su esposo y encontró mensajes que había intercambiado con la China Suárez.



El jugador del PSG le pidió disculpas a través de las redes sociales: “Gracias, mi amor, por seguir confiando en esta familia hermosa. Gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo. Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Sólo sanás cuando tenés el perdón de quienes heriste”.



Aunque el deportista sostiene que están reconciliados y sube fotos antiguas de ambos en su cuenta de Instagram, la mediática sigue muy enojada con el padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabella.



El viernes, Yanina Latorre, panelista de Lam, reveló detalles de la charla que mantuvo con la modelo: “Wanda Nara está más cerca del divorcio que de arreglarse con Mauro Icardi”.



Además, señaló que tanto su hermana Zaira como su mamá Nora están indignadas con todo lo que pasó, incluso su abogada Ana Rosenfeld le recomendó que se separara.



“Wanda me dijo: ‘Yani no estamos juntos, pero compartimos la misma casa porque mis hijos van al colegio’. Él empezaba a entrenar de nuevo. Ellos laburan juntos y tienen reuniones. Pero ella sigue destruida. Otras veces la he notado más enojada, ahora está apagada”.



Luego, la panelista sorprendió a sus compañeros al contar que Wanda recibió un mensaje de apoyo de una importante artista: “Le están escribiendo de todo el mundo, tiene un cantante como pretendiente: Eros Ramazzotti. Y por eso, el atrevido de Icardi está celoso y quiere que ella cierre las redes”.