Buscan a un adolescente de 16 años, desaparecido en Terciados Paraíso

viernes 22 de octubre de 2021 | 11:42hs.

Sería el segundo adolescente en desaparecer, en lo que va de la semana, precisamente en Terciados Paraíso, siendo la primera una adolescente que felizmente ya se encuentra con su familia, distinto al caso de Tomás Berlindes, de 16 años, quien se ausentó de su domicilio en horas de la noche del miércoles, sus familiares se encuentran buscándolo desesperados. Hasta el momento no hubo noticias del menor.

La denuncia lo realizó su madre Lidia, en la Comisaría Seccional Segunda, de Terciados Paraíso, San Pedro y fue la misma quien, en diálogo con El Territorio, entre una gran angustia contó que “El miércoles él estaba en casa, me acosté a dormir a eso de las 22 y después ya no lo volví a ver. No tenía ningún problema con nadie, no presentó ningún comportamiento extraño, ese día fue al colegio, de forma normal, me siento muy mal de no tener noticias de mi hijo”.

De acuerdo a lo detallado por la madre, el menor vestía una remera roja, campera negra, pantalón tipo buzo color negro y zapatillas rosada. Es de contextura delgada, cabello corto de color negro.

Cabe mencionar que casi de forma simultánea, otra familia, había denunciado fuga de hogar, de una menor de 14 años, la que luego de una búsqueda, fue encontrada en buen estado de salud.