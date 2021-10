La legislatura aprobó por unanimidad el presupuesto provincial para el 2022

viernes 22 de octubre de 2021 | 6:06hs.

La Legislatura de Misiones aprobó ayer por unanimidad el presupuesto del Ejecutivo para el 2022. De esta manera, la Provincia vuelve a constituirse en el primer distrito del país en contar con la ley de recursos y gastos para el próximo año.

El total de gastos, que recibió ayer el apoyo de la totalidad de los bloques de la Legislatura, asciende a 249.125.925.000 pesos.

También, en la misma sesión, se aprobó el cálculo de gastos de la Legislatura provincial para el año2022, que ascenderá a 3.071.065.000.

El cálculo de gastos del Poder Ejecutivo para el próximo año será un 63,73% más alto que el presupuesto del corriente año, que fue aprobado a finales del 2020 y ascendía a 152.155.514.000 pesos. Inflación y nuevas inversiones explican el crecimiento de los gastos del Poder Ejecutivo de un año para el otro.

No obstante ello, el cálculo final aprobado por la Cámara de Diputados en la noche del jueves es superior a lo que había presupuestado el gobernador Oscar Herrera Ahuad en julio pasado.

El proyecto original, que ingresó a la Legislatura el 29 de julio pasado, preveía gastos totales por 226.696.244.000 pesos. El que aprobó la Legislatura provincial es un 9,89% más alto.

Lo que sí se mantuvo fue el nivel de distribución entre los diferentes gastos, y allí lo que representa a salud, educación y bienestar social se lleva cerca del 67% de lo presupuestado.

Distribución

La distribución aprobada por la Legislatura provincial indica que la administración y el control fiscal necesitarán 2.144.768.000 pesos para funcionar el próximo año.

En tanto, para legislación, justicia y culto se destinarán 7.424.416.000 pesos; para el apoyo de los gobiernos municipales 18.804.134.000 pesos y para la administración general y sus gastos varios se destinarán 5.586.959.000 pesos. Para la seguridad de los misioneros se invertirán 16.6669.486.000 pesos, mientras que para la salud serán 54.052.341.000 pesos.

Para bienestar social se elevará a 58.180.101.000 pesos y para cultura y educación 55.034.353.000 pesos.

En ciencia y técnica la inversión será de 1.196.660.000 pesos y para el desarrollo de la economía se destinarán 29.531.072.000 pesos.

Como ya se dijo, el presupuesto tuvo el apoyo en general de la totalidad de los diputados presentes, mientras que a la hora de votar particularidades, artículo por artículo, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) se expresó de forma negativa en los artículos relacionados con las facultades derivadas de la Legislatura al Poder Ejecutivo y con las condiciones de emergencia, que año tras año se vuelven a renovar.

Es presupuesto estará vigente a partir del 1 de enero del 2022, salvo los artículos 11, 16, 18, 24, 26, 32, 35 y 38 que hacen mención, entre otras cosas, a la contratación de personal y a la renegociación de diferentes tipos de deudas del Estado provincial y de terceros para con el Estado provincial.

Más leyes

Además del presupuesto del Poder Ejecutivo, también se aprobó el cálculo de gastos para el Poder Legislativo, del próximo año. Este asciende a 3.071.065.000 pesos. También recibió el apoyo unánime de todos los legisladores.

Por otra parte, se aprobaron leyes para el sector de la salud y para el desarrollo de la economía de Misiones, apuntando en especial a nuevas prácticas industriales.

Además de la creación de un nuevo Boletín Oficial de la provincia, de formato digital.

Entre las nuevas leyes del sector de la salud se encuentra la creación del Hospital Escuela de Oftalmología en el ámbito del Parque de la Salud de la provincia y la creación del plan provincial para la gestión y control integral de las enfermedades zoonóticas y vectoriales.

En lo que refiere al desarrollo de la economía, se aprobó la Ley de Industrias Creativas Misioneras, con el objetivo de dinamizar la producción cultural, potenciar el desarrollo de carreras artísticas y contribuir al fortalecimiento y la producción de las industrias culturales y creativas misioneras”, según expone la normativa.

Pedido de resarcimiento

La Cámara de Diputados de la provincia, además, aprobó una comunicación para elevar al Congreso de la Nación una carta de apoyo de la Legislatura sobre el pedido del Ejecutivo provincial para que en el presupuesto de la Nación se incorpore un resarcimiento económico para Misiones por el mantenimiento de la biodiversidad.

El pedido a la Nación se presentó la semana pasada y fue entregado oficialmente por parte del gobernador al jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur. Allí Misiones pide una suma cercana a los 114 mil millones de pesos en modo de resarcimiento histórico por el cuidado y la protección de la selva misionera.

Sobre la protección de la selva, el diputado Hugo Passalacqua, afirmó que “estimamos que es un acto patriótico que hacen los misioneros, y el esfuerzo es gigantesco. El capital es inmenso no sólo en madera, sino lo que significaría voltear ese monte, como hizo Salta, para poner soja. Pero los misioneros nos negamos a eso, y eso tiene un costo. Los misioneros nos negamos a correr un metro la frontera ecológica ambiental”.

Y agregó que “uno ve cómo otras provincias sureñas reciben un subsidio por gas o petróleo que tienen bajo sus pies. No nos parece mal, está bien, pero eso no representa ningún esfuerzo ciudadano. Pero lo que es injusto es que a nosotros no se nos tenga en cuenta para eso”.

Distribución de los recursos previstos

Administración y Control Fiscal $2.144.768.000

Legislación, Justicia y Culto $7.424.416.000

Apoyo Gobiernos Municipales $18.804.134.000

Administración General Gastos Varios $5.586.959.000

Seguridad $16.6669.486.000

Salud $54.052.341.000

Bienestar Social $58.180.101.000

Cultura y Educación $55.034.353.000

Ciencia y Técnica $1.196.660.000

Desarrollo de la Economía $29.531.072.000

Total $249.125.925.000

