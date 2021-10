Aumentan en farmacias consultas sobre productos para adelgazar

viernes 22 de octubre de 2021 | 5:15hs.

Restan apenas dos meses para el verano y en esta época del año los gimnasios ya evidencian un mayor flujo de personas que, preocupadas por su físico, se agolpan para perder peso. En esa misma línea, las farmacias son testigos del boom de consultas respecto a los productos o llamados polvos para adelgazar, muchos de los cuales se promocionan en la televisión con figuras del espectáculo.

Si bien estos productos no traen complicaciones a la salud, la polémica en torno se suscita en que ofrecen fórmulas mágicas que sin ejercicio ni buena alimentación complementaria quedan en la nada y significan una pérdida de dinero.

“Cuando empieza el verano aumentan mucho sobre todo las consultas, pero el farmacéutico -que es el profesional de excelencia-, siempre orienta, se busca la concientización de la población, también educa porque una vez que la persona decide comprarlo tiene su manera, con qué alimentos se consume y con qué medicamentos no”, sostuvo Lorena Schtainer Hendrie, presidenta del Colegio Farmacéuticos, en conversación con El Territorio.

Sin embargo, acotó que desde hace un tiempo las ventas por internet propiciaron un exceso de disponibilidad de estos productos lo que despierta la preocupación de las autoridades sanitarias, puesto que rompiendo el ciclo legal de la adquisición ya no se puede garantizar su legitimidad.

“Primero hay que priorizar la salud y no la belleza ni la estética. Es el único bien intangible e impagable que tenemos y se debe consultar siempre a un profesional médico. Por eso se hace hincapié en la conciencia de la población de que la venta de productos fuera de los canales legales de comercialización va en detrimento de la salud pública y de la propia”, recalcó la profesional.

Productos como Satial, Vientre Plano, Metabolic Cla, entre otros, tienen un valor que oscila entre los 1.500 y 3 mil pesos, se consiguen en cápsulas y el polvo que se aplica a las comidas para bloquear la absorción de hidratos de carbono y producen a la vez una sensación de saciedad. Si bien las consultas y las ventas se incrementan de cara al verano, los farmacéuticos coinciden en que se dan durante todo el año.

Cambio de hábitos y ejercicios

Lo mismo ve en consultorio la nutricionista Mariana Duarte (MP 125), quien sostuvo que desde septiembre las consultas aumentan y aparece la desesperación por perder peso de manera rápida para poder llegar delgados al verano.

“Por lo general cuando algún paciente me consulta sobre este tipo de productos explico que realmente es una pérdida de dinero, que no debemos buscar evitar la absorción de ningún nutriente. Si no cambiamos hábitos y no hacemos ejercicios de nada sirve consumir esto. Hay que educar en cómo llevar una alimentación saludable y equilibrada”, señaló en diálogo con este medio.

En esa misma línea, comentó, por las redes sociales muchas mujeres y hombres, pero sobre todo adolescentes tienen ideales de belleza difíciles de lograr. “Tenemos que entender que no todos tenemos el mismo cuerpo, tenemos que aprender a aceptarnos, de lograr nuestra mejor versión sin pasarla mal para poder lograr eso. La alimentación más allá de tener la función de nutrirnos también nos produce placer, entonces hay que encontrar el equilibrio para poder disfrutar determinados alimentos sin que después hagamos tres horas de ejercicios para compensarlo”.

Duarte, recalcó que no se puede pretender bajar en dos meses lo que se subió en cinco años o más de mala alimentación y sedentarismo.

“Entonces lo ideal es enfocarse en pequeños cambios de hábitos cada semana y sin darnos cuenta estaremos reduciendo de peso y acostumbrándonos a estos nuevos hábitos. Otro punto fundamental es realizar actividad física, ya que además de que nos ayuda a reducir de peso nos ayuda a bajar nuestros niveles de ansiedad, fortalece nuestros músculos y huesos, mejora el bienestar general de cada persona”.