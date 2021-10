En Eldorado crece la demanda en los comedores comunitarios

jueves 21 de octubre de 2021 | 23:42hs.

En Eldorado se incrementa el nivel de demanda en comedores comunitarios y se observa una baja en las estimaciones presupuestarias. En 2022 el municipio destinará menos de $8 por día a cada persona que esté bajo emergencia alimentaria. Los datos surgen del monto destinado en el presupuesto 2022 a emergencia alimentaria y el número de niños y adultos que concurren a los comedores populares y merenderos. Si bien es difícil conocer un número preciso de la cantidad de personas que asisten diariamente a los comedores y merenderos, desde Acción Social del municipio reconocen al menos 3.500, mientras que los movimientos sociales calculan que son al menos 5.000 comensales.

Mariano Núñez, secretario de Acción Social del municipio, explicó a El Territorio: “Nosotros tenemos cuatro comedores populares donde diariamente retiran la comida entre 250 y 280 personas, por lo que son unas 1.000 a 1.100 personas diarias. Además contamos con 50 merenderos con un promedio de 50 chicos en cada uno, que serían otros 2.500 Además hay otros 15 a 20 personas o familias que por propia voluntad gestionan merenderos que suelen pedir ayuda al municipio para poder brindar el servicio”.

El presupuesto fijado para el concepto de emergencia alimentaria para el 2022 es de $ 9.600.000 por lo que se estaría gastando en cada una de las personas, tomando en cuenta las 3.500 reconocidas por el municipio, $ 7,51 diariamente.

Referentes de organizaciones sociales estiman un mayor número de personas asistidas. Mirian Grondona, dirigente de la organización social Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), afirmó que asisten a 1.000 personas por día junto con otras organizaciones como Corriente Clasista y Combativa (CCC), Pueblo Unido, Movimiento Territorial Liberación (MTL). Pero además existen el Movimiento Evita, el Frente Darío Santillán y Barrios de Pie, que no reciben nada de la emergencia alimentaria. “Si nosotros tenemos 1.000 personas en nuestra organización, yo me animaría a decir que no deben ser menos de 5.000”, acotó.

Aníbal Rubén Zeretzki, del Polo Obrero, detalló: “En Eldorado tenemos 24 merenderos a los que van entre 50 y 100 niños a merendar”.

Las organizaciones sociales en la localidad suman 65 merenderos y el municipio contabiliza 50 incluyendo los que funcionan bajo su órbita. Es decir que muchos de los merenderos no reciben absolutamente nada.

Mirian Grondona explica que la ayuda que reciben por merendero es de $ 16.000 mensuales. Hoy con eso no alcanza, “tenemos merenderos donde van 100 chicos por día, otros un poco más y en muchos de ellos también van adultos o personas mayores a pedir ayuda”.

Por los datos recabados el número de personas que necesitan ayuda alimentaria excede los 4.000

Consultado sobre las dificultades presupuestarias, Núñez expresó: “Y sí, los recursos no son a veces los suficientes. Hay que tener en cuenta que Eldorado tiene 140 barrios constituidos, y que es mucha gente la que solicita ayuda. Además de lo de la emergencia económica, también tenemos los módulos alimentarios para ayudar a las familias”. Explicó que para la entrega “se realiza un relevamiento 'in situ' visitando la casa con un informe socioambiental para que puedan ser beneficiarios, pero los recursos no alcanzan”.

El manejo del fondo se realiza a través de la Mesa de Emergencia Alimentaria que se conformó luego de ser aprobada la Ley de Emergencia Alimentaria provincial. De ella participan el municipio, organizaciones sociales, iglesias y otros sectores y tiene por finalidad dar transparencia y ejecutividad al manejo de los fondos.

“El número que dije de comedores y merenderos -manifiestó Núñez- es el que surgió del relevamiento que se hizo en su momento, pero hay otros merenderos que por ahí no cumplieron los requisitos para ingresar en el programa y también están funcionando. A muchos de ellos también se les brinda ayuda pero como dije, los recursos a veces no alcanzan”.