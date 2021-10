Los Caras Sucias vuelven al ruedo con la 7ª fecha de la ‘Copa García Coni’

jueves 21 de octubre de 2021 | 14:33hs.

Luego de varias suspensiones por lluvias Los Caras Sucias volverán a la acción este viernes cuando se dispute la 7ª fecha del torneo de fútbol infantil "Copa Carlos García Coni-formula tuerca y todos los deportes 50 aniversario"

Según quedó definido por el sorteo, los encargados de abrir la fecha el viernes desde las 18: Los Toritos Barrio Hermoso, en la categoría 07/08; en tanto que los mismos equipos se verán las cara desde las 18:50, pero por la categoría 05/06. En tanto que por la categoría 07/08 cerrarán la jornada del viernes La 26 contra Los Toros.

La fecha continuará el sábado con el siguiente cronograma: a las 8 Junior FC se medirá contra La 26 (09-10), luego jugarán Milenio vs Sequí en las categorías (09/10 y 07/08); 10 de junio vs Sequí y Junior FC vs Barrio Hermoso (Peques).

Por la tarde del sábado, en la categoría 05/06 Junior FC jugará contra B Hermoso y 10 de Junio vs Los Toritos. En tanto en la clase 03/04, 10 de Junio irá contra La 26, Sequí vs Poujades y cerrando la fecha, Junior FC enfrentará a La 26.

Comenzó la escuela de arqueros en Los Caras Sucias

Finalmente luego de varias reprogramaciones, también producto de las inclemencias del tiempo, con más de una decena de chicos, comenzó a funcionar 1ª Escuela Municipal para arqueros a cargo del ex arquero de Deportivo Morón de Buenos Aires, Omar Bargas.

El proyecto que se lleva adelante es articulado entre los Caras Sucias y la dirección de deporte municipal.

“Con sacrificios y organización logramos concretar el tan ansiado proyecto destinado a dar inclusión a nuestros gurices de los barrios humildes, dándoles así un verdadero sentido de inclusión al Deporte”, manifestó Cristian Cañete, presidente de Los Caras Sucias.