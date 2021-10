Apertura de frontera: “en este momento sin dudas vamos a ser muy beneficiados”

jueves 21 de octubre de 2021 | 11:37hs.

La apertura de las fronteras abrió una luz de esperanza para la reactivación de la economía en las ciudades fronterizas de los distintos puntos del país. Posadas y Encarnación no están exentos a esto y esperan que de a poco arranque el movimiento comercial.



Ese ese contexto, el economista Gerardo Alonso, explicó que el tipo cambiario por estos tiempos beneficiara a comerciantes y a la economía misionera.



“En este momento sin dudas vamos a ser muy beneficiados por la llegada de consumidores paraguayos y brasileros; será una gran oportunidad para prepararnos para competir en el mediano y largo plazo, porque recordemos que estas situaciones siempre duran algunos meses, uno o dos años, pero la vida de la frontera hace que esta vorágine vaya cambiando, hoy nos favorece pero en algún momento les favorecerá a ellos. Eso hace que tengamos que buscar formas de diferenciarnos y mejorar la calidad de servicios y de los productos que brindamos”, explicó Alonso en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



Haciendo referencia a esto, el economista comparo a esta situación del tipo cambiario con lo sucedido entre los años 2003 y 2004, cuando por año pasaban a Encarnación entre 600 y 700 argentinos, y en el cual el flujo de gente para realizar las compras era a la inversa, es decir los encarncenos venían a comprar a la ciudad de Posadas. Misma situación que en la fronteras del norte misionero, en el cual el flujo gente que llegaba a las ciudades fronterizas eran mayor desde Brasil.



“El comercio fronterizo depende de la inflación de cada uno de los países, en la Argentina a sucedido una devaluación muy grande que favorece a los consumidores paraguayos y brasileros a la hora de realizar compras en territorio argentino”, explicó Alonso.



Según revela el economista, los productos tradicionales como la harina, huevos, todo lo que sean productos frescos que se encuentran en el Mercado Central, vinos, quesos y lácteos en general, serán los productos más buscados. También materiales de construcción, indumentaria de alta calidad y los combustibles que en las ciudades fronterizas de Misiones valen entre el 80 y 120% menos que en las ciudades vecinas.



“Los consumidores no van a venir por un producto en específico, por las restricciones vigentes y el costo de los antígenos, vendrán y aprovecharán todas las ofertas del mercado”, indicó agregando que la gastronomía y la movida nocturna serán otro de los rubros que tendrían una gran demanda.



En cuánto a qué productos en el caso de los posadeños pueden comprar de manera más económica en Encarnación, Alonso dio a conocer que por una cuestión de faltante, las cubiertas serán “seguramente lo más buscado”, además de las electrónicas que “debido a la carga impositiva que contiene la Argentina siempre es más barato en los países limítrofes”.



De todas formas, explicó que más allá de los precios y la calidad los consumidores buscan “cosas nuevas e innovadores, algo distinto.



“Los posadeños tenemos la costumbre o le gusta ir a revisar y comprar un llavero, una carpeta o una campera que sea diferente al resto, siempre se busca la diversidad de productos, aquellos que no se consiguen acá. Eso siempre va a generar que un flujo de consumidores argentinos vayan a Paraguay o Brasil, muchas veces solamente a buscar ese algo distinto” finalizó.