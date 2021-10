Hombre que donó tierra para la construcción de la toma de agua, pide conexión de un transformador

jueves 21 de octubre de 2021 | 11:24hs.

Juan Carlos Capporoci (75) hace dos años viene luchando para que Energía de Misiones le instale un transformador para poner en funcionamiento un aserradero y una carpintería. En 2018 el damnificado, debió hacer una pausa en su emprendimiento para tratar un problema de salud, regresando a Rosario, de donde es oriundo. Para su sorpresa el transformador fue robado y desde entonces viene gestionando la instalación de uno nuevo.

Capporoci, durante más de cuatro años, mantuvo en funcionamiento un aserradero en colonia Aster, lote 32, por razones de salud, recurrió al área judicial de EMSA, en aquel entonces, a fin de saber cuáles eran los pasos a seguir ya que el aserradero dejaría de funcionar por un tiempo. Desde EMSA, le informaron que no era necesario retirar el transformador, siempre y cuando mantenga la conexión al día, que fue precisamente lo que ocurrió, ya que no debe un solo centavo.

Cuando apenas comenzó a recuperarse de su enfermedad, se enteró que el transformador que estaba en su propiedad fue hurtado, a finales del 2018, tal como lo establece la denuncia realizada y desde entonces, realizó varias notas, envió carta documento a la prestataria del servicio, sin obtener respuestas, siendo el próximo paso, y a lo que justamente no quiere llegar, acudir a un amparo legal.

“Los encargados de resolver este problema no toman conciencia de que necesito trabajar, tengo toda mi maquinaria parada, yo a ellos no le debo nada, es algo que me corresponde. En su momento mi aserradero fue legalmente habilitado, ahora tengo que comenzar a trabajar y no tengo soluciones, yo no quiero estar en litigio con nadie” señaló a El Territorio, muy indignado Juan Carlos Capporoci, quien reside en la zona urbana de San Pedro y no en la chacra.

Cabe mencionar que se trata de la persona, que gentilmente, sin solicitar un peso a cambio, destinó la superficie de tierra donde se construye la nueva toma de agua potable, siendo de esta forma solidario con todos los sampedrinos, y en contraparte no puede volver a poner en funcionamiento su aserradero y carpintería, por la falta de un transformador, necesario por la demanda de energía de cada una de las maquinarias.

“San Pedro, me gusta, me encanta, por eso vine, desde el años 1982 cuide esa chacra porque el agua es todo, me siento orgulloso de haber donado esa parte, dejar algo para el pueblo pero por otra parte me siento mal por no tener ningún tipo de contestación fehaciente de lo que yo tengo que vivir, llamó a la reflexión a los funcionarios que pueden y deben a que me solucionen este problema” señaló Capporoci.

El Territorio, consultó al distrito San Pedro de Energía de Misiones, a fin de conocer la razón por la cual no se volvió a instalar el transformador en el mencionado lote y fue el ingeniero Juan Gómez quien aclaró la situación “El problema está en los hurtos, este tipo de equipamientos cuesta mucho dinero, como el señor no está viviendo en el lugar, estamos viendo alguna manera de evitar que nuevamente ocurra un robo. Nosotros no tenemos ningún problema de instalarlo pero tampoco podemos correr ese riesgo ya que la empresa no puede hacerse cargo de un tercer transformador y los hurtos de equipamientos eléctricos están siendo muy preocupantes en el municipio”.

La empresa cuenta con el artefacto y una vez, lleguen a un acuerdo en cuanto a la responsabilidad, en caso de nuevo hurto, el transformador será instalado.