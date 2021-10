Unirse, compartir y alejar prejuicios

jueves 21 de octubre de 2021 | 6:00hs.

El interés despertó después de uno de los últimos encuentros de manera virtual durante la pandemia. ¿Por qué no hacerlo en Misiones de manera presencial? Así se gestó la idea que se concretará hoy y mañana, en lo que será el encuentro nacional de mujeres de talla baja. “Estamos visibilizando una problemática, queremos mejorar la relación con la sociedad. No cuestionamos, no pedimos nada, sólo queremos que juntos, sociedad y discapacidad, podamos transitar de una manera distinta”, resumió Claudia Alvarenga, anfitriona del encuentro y madre de Martín Antúnez, reconocido jugador de la selección nacional de Talla Baja.

Instalados en la localidad de Puerto Rico, los visitantes no sólo compartirán ideas y proyectarán juntos, sino que como broche habrá un partido de fútbol del que formará parte el seleccionado celeste y blanco, por lo que esperan el acompañamiento de la comunidad.