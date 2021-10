Qué ver, leer y escuchar

jueves 21 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Un golpe de talento

Disney +

El agente deportivo J.B. Bernstein no está en su mejor momento profesional y necesita con urgencia darle un nuevo impulso a su carrera. Una noche, haciendo zapping entre un talent show y un partido de cricket, se le ocurre una idea.

Justin Bieber: Our World

Amazon Prime

La película sigue a Bieber y a su equipo cercano durante el mes antes del show que dio en la azotea del Beverly Hilton Hotel, mientras ensayan y construyen el escenario; además también captura los momentos personales entre Bieber y su esposa Hailey.

Antología de textos feministas

Lastesis

Guille Pachelo revolucionó el país con sus graffittis feministas. Con sensibilidad y optimismo, sus frases despiertan sonrisas e inspiración. En este libro, recorre su vida y sus obras, y nos invita a crear y soñar, confiando en que siempre con amor se llega.

Secretos al alba

Gabriela Exilart

Las guerras producen rupturas abruptas en la vida de las personas modificando todo de un día para otro y sin aviso. Cuando todo termina, el dolor genera silencios que agrietan las distancias y las pérdidas. Los hijos de la guerra, se sienten compelidos a reponer memoria y alma.

Taking me back

Jack White

Después de tres años de silencio, Jack White está de regreso y a lo grande. El multiinstrumentista acaba de lanzar ‘Taking Me Back’, una canción apabullante en la que despliega lo mejor de los artilugios que él mismo se inventó durante los últimos 25 años de música.

Let somebody go

Chris Martin - Selena Gómez

Con un Chris Martin emotivo, cantando en el piano, y una Selena que sumó su maravillosa voz lanzaron la colaboración ‘Let Somebody Go’, uno de los tracks del reciente disco del grupo inglés Music of the Spheres.