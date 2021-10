Personas de talla baja tendrán un encuentro para celebrar su día

jueves 21 de octubre de 2021 | 0:45hs.

El próximo lunes se celebra el Día Mundial de Personas de Talla Baja, motivo por el cual en Puerto Rico se realizarán diversas actividades durante hoy y mañana. Hoy, a partir de las 19.30, se llevará adelante en el Cine Teatro San Martín el Encuentro Nacional de Mujeres de Talla Baja; mientras que mañana, desde las 20, la selección argentina de talla baja disputará un partido de fútbol reducido nuevamente contra un combinado de periodistas locales.

Dicho encuentro, al igual que en 2019, se desarrollará en la cancha Arturo Illia, del Centro Deportivo Municipal donde estará en juego la Copa Nicomedes Brandt.

En ese sentido, El Territorio dialogó con Claudia Alvarenga, anfitriona del encuentro y madre de Martín Antúnez, reconocido jugador de la selección nacional de Talla Baja, quien brindó detalles de estos encuentros.

“Este es el primer encuentro nacional de mujeres talla baja, se realiza con la metodología de conservatorio donde entra en juego la sinceridad entre las invitadas y la sociedad en general”, dijo Alvarenga. Y añadió: “Desde ayer (por el martes), están llegando a nuestra ciudad, tanto las mujeres para el encuentro, como los chicos de la selección de fútbol. Tenemos confirmada la presencia de 25 mujeres de distintos lugares del país. Ellas son las que van a enmarcar el encuentro, nos van a dar otra mirada. Toda la comunidad está invitada, solamente pedimos respeto y que pueda compartir con la idea de salir con otra mirada”.

La iniciativa de este encuentro, surgió luego de varias reuniones virtuales durante la pandemia. “Nosotras siempre acompañamos a la selección argentina, en lo personal como madre de Martín, jugador de la selección, pero estas chicas acompañan como mujeres, como hermanas, como amigas de los integrantes de la selección. Nos encontrábamos cada tres meses en algún lugar del país donde los chicos entrenaban, jugaban, y en las últimas reuniones, antes de la pandemia, nos quedaba esa sensación de que no sólo servimos para acompañar como mujeres, entonces charlando de manera virtual surgió esta iniciativa que ahora se ve plasmada, en Misiones, en Puerto Rico y tenemos toda la expectativa para que esto salga de maravilla”.

Respecto de la expectativa de realizar estos encuentros en Puerto Rico, Claudia dijo: “Podemos ser anfitriones porque tenemos una comunidad que acompaña. Estamos seguros que va a ser así, Puerto Rico demostró que es solidario y respetuoso, entonces, cómo no vamos a invitar a esta gente para la copa revancha. No sé si los periodistas estarán preparados, pero la selección está más que feliz de volver a nuestra provincia”.

“Estamos visibilizando una problemática, queremos mejorar la relación con la sociedad. No cuestionamos, no pedimos nada, sólo queremos que juntos, sociedad y discapacidad, podamos transitar de una manera distinta garantizando que las generaciones que vengan, no sufran como están sufriendo o sufrieron las personas que nos van a visitar”, reflexionó.

Alvarenga aprovechó para agradecer el constante acompañamiento de la comunidad: “Estamos contentos como familia, de poder recibirlos como anfitriones, de poder agasajarlos, agradecemos a la sociedad que nos acompaña, a la Municipalidad, a la Dirección de Deportes por la organización del evento del viernes, estamos felices de poder recibir a esta gente, pero más felices que la sociedad pueda compartir con nosotros, esta no es una lucha que nace en una familia, esta lucha no tenía voz y en este momento nosotros desde la asociación civil Talla Baja, nos sentimos contentos que las chicas se puedan expresar y puedan plantear su manera de pensar.

Durante la jornada de ayer, tanto el seleccionado de fútbol como las integrantes del encuentro, repartieronn volantes casa por casa para invitar a la comunidad a formar parte de sus actividades.