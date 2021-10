Piden modificar el protocolo de Fiestas Seguras: 100% de aforo

jueves 21 de octubre de 2021 | 0:15hs.

En la tarde - noche del martes se reunieron los empresarios nucleados en la Asociación Misionera de Proveedores de Eventos (Amproe) y las autoridades municipales de Posadas para evaluar el primer fin de semana de apertura de boliches tras un año y ocho meses sin operar a consecuencia de la pandemia de Covid-19. El encuentro fue calificado como “positivo” por los asistentes dado que se destacó el trabajo sin mayores inconvenientes - abrieron seis locales bailables - y se concertó una próxima reunión el martes para formalizar el pedido de modificación del protocolo de Fiestas Seguras.

A principios de agosto, los ministerios de Gobierno, Salud Pública, Cultura y Trabajo de Misiones autorizaron la realización de eventos en salones y clubes en la provincia bajo la denominación “Fiestas Seguras”. Pero las fiestas como casamientos, cumpleaños, disertaciones o desayunos/cenas de trabajo no se realizan como lo era previo a la pandemia de coronavirus, sino que se impuso ciertas características como aforo del 50%, cinco personas por mesa, y al menos una dosis de la vacuna anticovid.

“Haciendo la previsión de las fiestas de recepción y cierres de año. Queremos solicitar el mismo protocolo que para los boliches: la ampliación de horario, hasta las 6 a.m. y de aforos, es decir, vamos a pedir que sea un aforo del 100%, como también la cantidad de gente por mesa, que sea de diez personas y no cinco, como es ahora”, señaló a El Territorio, Gastón Jilek presidente de Amproe.

“Capaz que en las recepciones sí se pida al menos una dosis de la vacuna porque va a haber muchos chicos menores de 18 años”, sostuvo Jilek. Es que el decreto municipal 1550/21 firmado por el intendente Leonardo Stelatto, Posadas habilita actividades en discotecas hasta las 6 y no exige pasaporte sanitario, una medida que se mantendrá según lo hablado ayer dado que las autoridades explicaron que el 75% de la población mayor de 18 años tiene al menos una dosis.

Distanciamiento

Si bien el documento emitido por el municipio el sábado no habla de porcentajes o cantidad de personas que pueden ingresar a los locales bailables, establece que “será de carácter obligatorio que en los locales se respeten las capacidades permitidas que garanticen el distanciamiento obligatorio de dos metros entre persona y persona”.

“Se evaluó el accionar del pasado fin de semana, en el que no hubo desmanes, y se cumplió con la capacidad. El aforo quedó al 100% de la capacidad del local y el distanciamiento de dos metros se va a corregir los próximos días. En ese punto generó confusión pero se quiso hacer referencia en la circulación de los baños o espacios comunes” comentó el titular de Amproe, quien aseguró que se retiraron del cónclave con el compromiso de las autoridades de modificar el distanciamiento.

“La reunión fue positiva, estuvieron los propietarios de la noche, locales bailables y resto pub con los directivos de la Municipalidad, Control Comunal, secretario de Gobierno, y otras areas, inspectores”, destacó y añadió “se puede seguir sin exigir el pasaporte sanitario”.

No obstante, Jilek aclaró “se va a evaluar en quince días si esta modalidad no influye en la curva epidemiológica, es decir, si no provoca que se disparen los casos.

El jueves pasado la provincia adhirió a la flexibilización de habilitar locales bailables, una medida anunciada por Nación a fines de septiembre. Ese instrumento legal permite a las localidades sumarse a las habilitaciones estableciendo sus propias normas en lo que se refiera a horarios y controles.

“El viernes adhirió Garupá, el sábado adhirió Posadas y hoy -por ayer- se está tratando en Iguazú y Oberá. Cada ciudad tiene sus propios controles y Códigos de Nocturnidad”, recordó Jilek.

Siguiendo los pasos de Garupá y Posadas, El Soberbio, San Pedro, y Bernardo de Irigoyen ya habilitaron la actividad nocturna y en esa misma línea están Puerto Iguazú y Oberá.