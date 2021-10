Comenzaron a ser juzgados tres hombres por un robo y brutal violación de una anciana en Oberá

miércoles 20 de octubre de 2021 | 9:46hs.

Tres sospechosos por un caso de robo agravado y abuso sexual a una mujer de 67 años en una propiedad del kilómetro 9 de Oberá comenzaron nuevamente a ser juzgados esta mañana, poco más de tres años después de una primera condena que recibieron por los mismos delitos.

Se trata de Jonathan Taborda (25), Rosalino De Melo (53) y Saúl Bareiro (36), quienes en mayo de 2018 habían recibido penas de entre 18 y 22 años de cárcel tras haber sido declarados culpables de "abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado, por haber sido cometido en banda y con el uso de arma de fuego".

Es que luego de aquel debate en el Tribunal Penal Uno de Oberá, la sentencia fue apelada por la defensa de dos de los acusados ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que en 2019 anuló el fallo y ordenó que se hiciera un nuevo juicio.

El principal argumento apelativo giró en torno a que durante el primer debate los jueces no habían hecho lugar a la posibilidad de que la víctima prestara declaración (se la entiende más en idioma alemán que en español en razón de una patología que afecta su habla) y pudiera ser consultada por las partes en el juicio, más bien el testimonio que hizo durante la etapa de instrucción fue incorporado por lectura con el objetivo de no revictimizarla. Eso sumado a la falta de un intérprete de idioma alemán profesional en razón de que la mujer agredida había sido asistida en su declaración únicamente por un pariente, lo que fue cuestionado. Pero no quedaron del todo claros esos motivos en las actas tribunalicias y eso dio pie a las defensas para solicitar la nulidad conseguida.

En este nuevo juicio el Tribunal está integrado por los jueces subrogantes Miguel Moreira, Jorge Villalba y Graciela Heppner.

La fiscal a cargo de la acusación es Estela Salguero.

Por el lado de los acusados, Taborda es defendido por la defensora oficial de Familia, Gabriela Carvallo (subrogante); De Melo por el defensor oficial Correccional y de Menores, Matías Olivera (subrogante) y Bareiro por el defensor particular Roberto Bondar.

Robo y violación

De acuerdo al expediente, en la noche del 6 de octubre de 2016, Taborda, De Melo y Bareiro ingresaron por la ventana al domicilio de la mujer de 67 años, quien descansaba en su habitación.

Buscaban plata y para que la víctima hablara, uno de ellos la golpeó mientras al menos los otros dos recorrían el inmueble. La maniataron, rociaron con alcohol. Posterior a eso la mujer fue golpeada y violada de manera brutal. Incluso sacaron fotos mientras tomaban sidra.

Los delincuentes abandonaron la casa llevándose un botín ínfimo de 10 pesos, un horno eléctrico, una linterna y una biblia.