Caso Maradona: la Justicia citó a declarar al abogado Matías Morla

miércoles 20 de octubre de 2021 | 6:03hs.

Matías Edgardo Morla, el abogado y ex representante de Diego Armando Maradona, fue citado a declarar el lunes próximo como testigo en la causa en la que se investiga la muerte del ex futbolista, a pedido de Dalma y Gianinna, las hijas mayores del Diez, quienes habían solicitado a la Justicia que la investigación no se agote con las responsabilidades médicas. Morla deberá presentarse el lunes a las 11 en la sede de la Fiscalía General de San Isidro para declarar ante los fiscales a cargo de la causa, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra. La declaración se realizará de manera presencial y los abogados de las partes fueron notificados que, como medida preventiva por la pandemia del coronavirus, podrán participar de la audiencia a través del Sistema SIMP Videollamada.