Reflexión y prevención en la lucha contra el cáncer de mama

miércoles 20 de octubre de 2021 | 0:30hs.

‘’Desde cuándo no escriben genuinamente de la intimidad de las emociones’’, instó Máryuli Pinto, en la entrega de premios del II Concurso Literario Letra rosa, que organizó junto a Beatriz Martínez y la mastóloga Laura Ruiz. El certamen literario busca concientizar y visibilizar la lucha contra el cáncer de mama. “Escribe, comunica, vence”, fue la consigna y hoy por la tarde en coincidencia con el Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama, se dieron a conocer los ganadores y hubo ceremonia de premiación.

De esta manera, en el Museo Cambas, se dieron cita médicas, escritores y más para reflexionar sobre el contexto que vive una persona con cáncer de mama.

Tras un análisis de los relatos presentados y de las exhaustivas deliberaciones, resultaron elegidos por unanimidad en 1°Lugar: “El submarino de vacaciones de invierno” de Maria Elena Zuza Pedrotti, 2° Lugar: “El mensaje y el café” de Facundo Salvador Alavar y 3° Lugar: “Alertas y vigilantes” de Mariela Esther Stumpfs, Además, un poema de Rolando Escalante obtuvo una mención especial.

Amenizado con la voz de Micol Ortas y los teclados de Marcelo ‘El Abuelo’ Pérez, la gala desplegó emoción en las declaraciones de cada participante.

‘‘Leímos cada uno de los textos cada uno en nuestras casas y lloramos mucho.Están llenisimos de emoción que creo que es una de las características que hacen a esta convocatoria’’, entendió Evelin Inés Rucker, como parte del jurado. ‘‘Lo importante es que todos puedan participar. Escribir es un momento de catarsis y volcar las emociones y

ojala siga creciendo y sea más gente y se transforme en un concurso más grande’’, agregó.

Hubo reflexión y lectura de los textos ganadores.

‘’Las palabras plasman muchas cosas y movilizan al alma. Veo que los pacientes día a día ponen todo de sí y a esta lucha se suman amigos familiares y trabajando en equipo podemos salir adelante’’, estimó Laura Ruiz, mastóloga que junto a colegas coincidió en que estas propuestas permiten ver más allá del diagnóstico y nos hacen más empáticos.

Muchas experiencias personales fueron plasmadas en los textos participantes, que se presentaron todos con pseudónimos.

‘’Dicen que todos venimos con una misión al mundo y algunas nos las autosignamos a partir de una experiencia que nos marcó la vida y esa es la misión que yo me asigne cuando mi mamá perdió la batalla contra el cáncer por no llegar a un diagnóstico a tiempo. Me tomé en serio la prevención y también lo que amaba ella que son las letras’’, alegó Mariela Esther Stumpfs al recibir su premio y recordar que año a año espera con ansias oír que sus mamas están sanas.