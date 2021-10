Qué ver, leer y escuchar

miércoles 20 de octubre de 2021 | 6:00hs.

La batalla olvidada

Durante la crucial batalla del estuario del Escalda en la II Guerra Mundial, las vidas de un piloto, un soldado nazi y un reacio recluta se cruzan trágicamente. Una película dirigida por Matthijs van Heijningen Jr. que describe la Batalla del Escalda.

Colateral: tiempo y lugar equivocado

Hoy, a las 19.50, en Cinecanal

Para Max, un taxista de Los Ángeles, será la noche más larga de su vida cuando un asesino a sueldo, lo tome como rehén y lo obligue a transportarlo para cometer una serie de crímenes a los que queda atado. Un drama de acción protagonizado por Tom Cuisse.

El hombre en busca de sentidos

Viktor Emil Frankl

Las palabras del doctor Frankl, psiquiatra y escrito, alcanzan un temple sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora.

Los peligros de fumar en la cama

Fernando Benzo

Mariana Enriquez despliega todo un repertorio de recursos del relato clásico de terror: apariciones espectrales, brujas, sesiones de espiritismo, grutas, visiones, muertos que vuelven a la vida; una historia desde su perspectiva, moderna y visceral.

La Bestia Folk Vol I

La Bestia Folk

Cuatro mujeres se atreven a reversionar hits de todos los tiempos en clave folk, transgrediendo los límites de los géneros musicales. Con una formación típica de cuarteto vocal e instrumental toman temas de todos los géneros y le dan otraimpronta.

Easy On Me

Adele

Adele estrenó su nuevo corte, “Easy On Me”, una balada desgarradora al piano. A seis años de la salida de su último disco, la cantante anunció una nueva producción discográfica llamada 30, que estará disponible a partir del mes próximo.