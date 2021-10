La impactante fortuna que deberán repartir Mauro Icardi y Wanda Nara si se divorcian

miércoles 20 de octubre de 2021 | 6:01hs.

Mauro Icardi y Wanda Nara viven una crisis de pareja luego de que la modelo y empresaria descubriera que el futbolista del PSG se mensajeaba con la actriz María “China” Suárez.

Nadie sabe cómo seguirá esta historia. “El problema es que, además del vínculo que tienen matrimonial, tienen un vínculo laboral porque Wanda es realmente la representante legal y ella también tiene un contrato. Porque si no volvía ella, él no volvía. Él está ‘empecinadito’ en que si ella no va con él, no vuelve, renuncia”, explicó la periodista de espectáculos Yanina Latorre.

Más allá del amor, hay una fortuna económica que tendrían que repartir en el caso de que decidan seguir sus vidas por separado. “Hay 60 millones de euros en propiedades y dinero en efectivo más todo lo que pueden llegar a tener en joyas, obras de arte y autos”, cerró.