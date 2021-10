El apoyo de Maxi López a Wanda en medio de la crisis con Mauro Icardi

miércoles 20 de octubre de 2021 | 6:00hs.

“Valentino no está de acuerdo con la salsa , Benedicto se divierte y Constantino tiene clara su idea, ¿cómo llegar a un acuerdo con los Tanitos?”, escribió Maxi López en su cuenta de Instagram junto con fotos y videos de él con sus hijos fruto de su relación con Wanda Nara.

Luego de que saliera a la luz la pelea entre la mayor de las Nara y su marido, Mauro Icardi, su ex pareja dejó a un lado las diferencias y se puso a su disposición para ayudarla, no sólo con sus hijos, sino con las nenas que ella tiene con el jugador de PSG y cuidarlos mientras ella define su situación sentimental.

Así, según Teleshow, en los últimos días Maxi junto con su pareja Daniela Christiansson se están haciendo cargo de llevar y traer del colegio y de cuidar a Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella para darle tiempo y espacio a la pareja que por estos días está atravesando una de sus crisis más fuertes.

Los siete ahora están parando en un departamento que López alquila en París.

Luego de que la pareja se disolviera en el 2013 la relación entre ellos nunca fue buena. Mientras el futbolista acusaba a su ex de que no lo dejaba comunicarse o ver a sus hijos, ella aseguraba que él no cumplía con la cuota alimentaria que le correspondía.

La primera muestra de acercamiento se dio en septiembre de este año cuando Wanda Nara sorprendió a todos con un gesto amistoso hacia su ex.

En esa oportunidad, Maxi acompañó a sus hijos al colegio en París, Francia, donde estuvo varios días de visita para pasar tiempo con ellos. En las postales publicadas en las redes sociales se podía ver a los cuatro abrazados y sonriendo para la cámara antes de entrar a clases.

La publicación enterneció a la mediática que decidió darle like.

El lunes por la tarde, luego de un viaje fugaz a Milán, Italia, Wanda y su por ahora marido regresaron a París en un vuelo en un avión privado. “Ellos volvieron juntos porque sino, él no volvía. Él está empecinado en que si ella no volvía a Francia, él tampoco lo haría y tenía un compromiso, tenía que presentarse a entrenar -explicó sobre el jugador del Paris Saint Germain-. Él está empecinado en que si no vuelven a estar juntos, no juega más y si él no se presenta a trabajar la responsable es Wanda porque tiene firmado un contrato cada uno. Ella cobra un sueldo aparte y está bien que priorice y cuide la guita en este momento, es su trabajo”, explicó Yanina Latorre.

“Hoy por hoy están separados. La casa es grande, no duermen juntos”, agregó la angelita dejando en claro que la mayor de las Nara aún tiene dudas sobre qué paso dar respecto a su matrimonio, el trabajo de ambos y la situación familiar.

Invitada al ciclo de De Brito, Marina Calabró opinó: “Yo no sé si habrá vuelta atrás, creo que lo va a perdonar pero que se la va a hacer parir, no tengo dudas. Hablé con alguien muy cercano a ella a ver si es un pibe medio tarambana que anda tirando mensajes por ahí, no lo justifico pero no sé cómo es, capaz es la primera vez que lo hace”.

Por ahora, los papás de Francesca e Isabella tiene su tiempo para pensar y rever su situación y mientras, consciente de lo difícil que puede ser para los chicos presenciar discusiones maritales, Maxi López está colaborando con el cuidado de sus hijos y también de las hijas de su ex.