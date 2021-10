Las reveladoras escenas poscrédito que lo conectan con Spider-Man

miércoles 20 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Venom: Carnage liberado llegó finalmente a las salas de cine de Europa (y también de Argentina) tras un estreno escalonado en todo el mundo.

Los espectadores de todos los países podrán disfrutar ya de las aventuras del simbionte, y en especial de su reveladora escena post-créditos. Una secuencia que abre un mundo de posibilidades y sobre la que se pronunció el director de la película, Andy Serkis.

La escena post-créditos, que se filtró hace semanas, muestra a Eddie y a Venom descansando en su habitación de hotel viendo la televisión. Es entonces cuando Venom le dice a Eddie que vivió muchos años y que vio cosas que él no podría comprender, como otros universos. El simbionte se ofrece a mostrarle a Eddie un vistazo rápido de estas experiencias, y de repente la habitación parpadea a su alrededor y se encuentran en una habitación de hotel mucho más lujosa y diferente.

Y no solo cambia la habitación, el programa de televisión que están viendo también es otro. Ahora en pantalla aparece J. Jonah Jameson (J. K. Simmons) revelando la identidad de Peter Parker como Spider-Man, tal y como mostró el final de Spider-Man: Lejos de casa. (Aunque debe tenerse en cuenta que no es exactamente la misma escena de la película.

Entonces Venom se acerca a la televisión y dice “Ummm... ese tipo” mientras lame la pantalla.

Durante una conversación con The Hollywood Reporter, Andy Serkis señaló que la aparición del Hombre araña en esta secuencia extra implica dar “un paso más allá” en el universo de Venom... y también en el de Spider-Man. “No podría haberlo supuesto más, ni aunque lo hubiéramos intentado”, reveló el director.

“Era algo sobre lo que se había hablado, incluso antes de que me uniera a la película”, explicó el director antes de añadir: “Hubo momentos en los que Spider-Man iba a estar en la historia, pero al final no fue así”.

“Pero no, decidimos que queríamos explorar el universo de Venom primero, así que mientras estábamos llevando a cabo el rodaje, tuvimos que tener la conversación, pero no fue hasta mucho, mucho después que llegamos a la conclusión exacta de qué clase de adelanto queríamos meter”.

Aunque no está confirmado, todo parece indicar que Venom estará implicado de algún modo en los acontecimientos de Spider-Man: Sin camino a casa.

Para descubrirlo, los fans tendrán que esperar al estreno del filme el próximo 16 de diciembre.

La tercera entrega de Spider Man puede ser una de las más exitosas dentro del UCM o un gran fracaso. Los fanáticos han creado muchísimas teorías, alimentado especulaciones y generado expectativas que serán muy difíciles de superar.

No sólo se trata de la posible aparición de Tobey Maguire o Andrew Garfield, también es que los fans esperan que este título incluya por fin a Venom, incluso si no es un villano en su propia historia.

Tom Hardy está más que dispuesto a hacer esto una realidad, aunque es bastante complicado. El actor ha confirmado que ha hablado con Sony sobre la posibilidad, pues considera que es su responsabilidad para satisfacer a los seguidores; en otras palabras, cree que no estaría haciendo un buen trabajo si no estuviera insistiendo al respecto.

Por otro lado, Andy Serkis, director de Venom: Let There Be Carnage, comentó hace poco que está seguro de que un crossover sucederá en algún momento, pero que debe planearse bien para que no se pierdan posibilidades para las películas en solitario de Venom.

Ahora, durante una entrevista para ET Canada (vía Screen Crush), Hardy vuelve al tema y explica cómo se conecta su personaje con el de Tom Holland: “Existe un Venom-Verse, ya sabes, existe un Spider-Verse, existen multiversos, existen todo tipo de cánones, tradiciones y mitología que se pueden explorar de manera lateral y más adelante en el tiempo”.

El actor parece estar al pendiente de que Marvel inició oficialmente su fase de multiversos con el final de Loki y con la serie de What If...?

Las consecuencias de estas variantes se verán con más claridad justamente en la tercera entrega de Spider-Man y en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Hardy asegura que todo es cuestión de llegar en el momento correcto.

“Creo que con la gente correcta, y la planeación correcta, y la retroalimentación de la audiencia, y entendiendo que se trata de tomar las decisiones correctas en el momento correcto… Incluso con la previsión de entender hacia dónde pueden ir las cosas o hacia dónde quieren que vayan, es una combinación de todo eso que forma parte de la alquimia de lo que será”.

Con estas palabras parece que el actor reconoce que la unión no puede darse por puro gusto o sólo para satisfacer a los fans. Se trata de un proceso en el que deben tomarse en cuenta muchos planes a futuro, así como contratos de los actores.

Kevin Feige es conocido por escuchar a los fans, así que es posible que él mismo tenga la idea de unir a estos personajes, pero para que eso suceda hay dos opciones: o un simple cameo o un desarrollo estructurado para una película.

Desde que sucedió la ruptura, y reconciliación, entre Sony y Marvel, muchos expertos han especulado que parte del nuevo trato incluye la idea de un crossover para consolidar también el Venom-Verse del que habla Hardy.

Es muy notorio que en las cintas de este personaje no se mencione en lo absoluto a Spider-Man, lo que podría ser totalmente intencional para dejar abiertas las puertas a Tom Holland, quien ya ha confirmado en varias entrevistas que desea dar vida a Peter Parker el mayor tiempo posible.