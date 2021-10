Nissan se acerca a sus clientes con un nuevo concesionario

martes 19 de octubre de 2021 | 14:25hs.

Desde el jueves los misioneros pueden acceder a un vehículo Nissan desde un punto más cercano: abrió sus puertas el concesionario oficial de la marca en avenida Uruguay 5963, esquina Fray B. Suárez. El acercamiento hacia los clientes misioneros era un tema pendiente y, en la noche del jueves, la gran apertura tuvo la presencia de directivos a nivel nacional, más la entrega en donación de dos camionetas Nissan Frontier 4x4 a dos escuelas técnicas de Oberá y Puerto Rico.



“Estamos muy emocionados de estar nuevamente en tierra misionera con un concesionario como nuestro socio Kyoto. Para nosotros la cercanía al cliente es muy importante, prestamos muchísima atención a la calidad de la atención tanto en la venta como en la posventa y volver a tener un taller en tierra misionera es muy importante, como también lo es la venta y el plan de ahorro. También para nosotros es muy importante que el cliente de Misiones que quisiera tener un Nissan ahora tenga un lugar más cerca para poder hacer sus servicios, comprar sus repuestos y sentirse contenido y atendido por la marca”, expresó Tomas Castelli, director de ventas Nissan.



Cómo obtener un Nissan

En relación a la adquisición de nuevos vehículos o la renovación de ellos, el gerente de planes de ahorro, Germán Palas, expresó que Nissan ofrece un sistema de entrega en la cuota cuatro, ocho y once, lo que elimina de cierta manera la ansiedad y preocupación de los futuros propietarios.



Nissan tiene la herramienta Nissan Plan de Ahorro desde el año 2019. Hoy Nissan tiene un line up de productos enfocados tanto a vehículos como utilitarios y, en el caso del utilitario, la pick up Nissan Frontier la vendemos en un plan de 84 cuotas en la modalidad 80/20 (el 80 por ciento se financia, el 20 es una cuota extraordinaria) y con adjudicación asegurada. La gran incertidumbre del cliente es en qué momento va a tener el auto y el producto Frontier adjudicación asegurada permite animarse. Nosotros tenemos un plan cuya modalidad permite que en cuota cuatro, ocho o cuota once el cliente pueda licitar con determinado monto que integra el 15 por ciento y accede a la adquisición en forma asegurada, no importa la cantidad de clientes que soliciten, nosotros vamos a entregar tantos autos como clientes soliciten la adjudicación”, dijo Palas.



En esta línea Castelli indicó que tienen “un plan de ahorro totalmente transparente, toda la información está disponible y nosotros le damos mucha importancia y prioridad. El ahorrista va a tener su auto en tiempo y forma. El cliente es nuestra prioridad y estamos muy entusiasmados de estar de nuevo en Misiones. Entendemos que la provincia es muy importante en el mercado total (casi el 2 por ciento del total del país), es una zona de pick ups, así que necesitábamos estar acá”.



Escuelas satisfechas

Uno de los acontecimientos esperados de la noche inaugural fue la entrega de dos Frontiers rojas a la Epet Nº3 Polonia de Oberá y a la Epet Nº 10 Luis Federico Leloir de Puerto Rico y para dicho momento se contó con la presencia de los equipos de trabajo de las instituciones educativas. La directora de la Epet Nº 3, Sandra Wozniuk, se mostró entusiasmada ante la nueva adquisición escolar.



“Para nosotros es una enorme felicidad. La idea es robustecer, nutrir y complementar la formación de nuestros alumnos que hacen la tecnicatura en equipos de instalaciones electromecánicas, pero también vemos la posibilidad de implementar talleres de capacitación sobre todo lo que tiene que ver con inyección o con toda la parte electrónica. La idea es que los alumnos de la escuela puedan saber cómo funciona el auto analizando y estudiando los sistemas que lo componen”, explicó la docente.



El convenio de Nissan con la educación tiene objetivos pedagógicos y didácticos y los directivos de la empresa esperan que en el futuro los estudiantes puedan ser parte de la familia de Nissan Argentina. z