Dune: el futuro clásico de la ciencia ficción ya está en el Imax

martes 19 de octubre de 2021 | 11:04hs.

Filmada en formato IMAX y candidata a llevarse varios premios este año, «Dune» no solo reparte un elenco lleno de figuras, sino que además realizó lo que parecía imposible: filmar la novela de Frank Herbert, una de las obras de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos. Entre algunos nombres estelares, se cuentan: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa y Javier Bardem. Dirige Denis Villeneuve. Las entradas ya están a la venta en imaxdelconocimiento.com

El director canadiense Denis Villeneuve, autor de otras dos películas del género, La llegada (Arrival) y Blade Runner 2049, ha dado sobradas pruebas que es un pez en el agua en el género de la ciencia ficción, así se convirtió en el responsable de llevar la novela homónima de Frank Herbert (1965) al cine. Dune tiene un antecedente en el cine con un director de la talla de David Lynch, realizada a comienzos de los años 80´ y con Sting en el protagónico. La cuestión es que fue una película menor, poco conocida y que no dejó conformes a mucho,s quizá no tanto por la mirada genial del director, sino por no ajustarse a la novela, o a lo que los lectores esperaban de ella cuando fuera llevada llevada al cine. En los años 70´, otro director intentó llevar al cine la obra de Herbert, este es el caso de Alejandro Jodorowsky, quien pese a múltiples intentos nunca pudo darle forma acabada a la monumental novela que se compara, por su complejidad y extensión, al Señor de los Anillos.

Con los medios técnicos a su favor, Villeneuve parece haber dejado conformes a los lectores y fanáticos de la novela, como así también a la crítica especializada. En este sentido, circulan versiones que Dune será la gran candidata a llevarse varios premios Oscar, y el reparto es un guiño de ojos a la Academia. El mayor desafío del director canadiense está en separarse de la versión de David Lynch por un lado, y por el otro, tomar distancia del otro clásico del cine popular que también surgió de la novela de Herbert, Star Wars. Dijo Villeneuve en una entrevista: "La mayoría de las ideas principales de Star Wars provienen de Dune, así que va a ser un desafío abordar esto. La ambición está en hacer la película de Star Wars que nunca he visto. En cierto modo, es Star Wars para adultos. Ya veremos.(...) Podría estar involucrado con una o dos películas, si esto sucede." (Villeneuve).

Nunca el futuro se pareció más a un desierto

La novela Dune, de Frank Herbert, lleva vendidos más de doce millones de ejemplares, lo que la convierte en la novela de ciencia ficción más leída (o al menos comprada) en la historia del género. Ahora se sabe el por qué del interés de Hollywood en la novela, y por qué la versión de Villeneuve intenta ser lo más fiel posible a la obra. Su trama, como muchos clásicos del género, no es enredada ni muy compleja: monarcas, aristócratas y nobles en un tiempo y espacio distópicos, intentan ser asesinados, y el heredero, el joven príncipe, deberá encontrar aliados para sobrevivir. Lo distintivo de este film tal vez no es su trama, pero quizá sí su visión del futuro como un desierto al que se vuelve porque de él se parte, así como las imágenes que surgen de este desierto tan bien logradas a través de efectos especiales únicos y una banda sonora (Hans Zimmer) para alquilar balcones.

Cartelera del IMAX del Conocimiento del jueves 21 al domingo 24 de octubre (3D +13).

Jueves 21

A las 18 Duna (3D Castellano)

A las 21 Duna (3D Subtitulada)

Viernes 22

A las 18 Duna (3D Castellano)

A las 21 Duna (3D Subtitulada)

Sábado 23

A las 15 Duna (3D Castellano)

A las 18 Duna (3D Castellano)

A las 21 Duna (3D Subtitulada)

Domingo 24

A las 17 Duna (3D Castellano)

A las 20 Duna (3D Subtitulada)

Tarifas

Entrada general $500. Menores de 12 años y jubilados $450. Tickets disponibles en la web imaxdelconocimiento.com o en la App del IMAX.