Eldorado: entró en vigencia el aumento del boleto urbano

martes 19 de octubre de 2021 | 8:47hs.

Las nuevas tarifas del pasaje de colectivos en Eldorado entraron en vigencia ayer. De esta manera, quienes paguen el boleto con tarjeta electrónica abonan $40 y $50 quienes lo hacen en efectivo.

La medida había sido solicitada por la empresa Etce, prestataria del servicio, ante el atraso tarifario en el valor del boleto producto de la inflación que provocaba una desfinanciación en la compañía, habían dicho.

El último aumento del boleto en Eldorado fue en septiembre de 2019, y los precios vigentes hasta el 17 de octubre de este año eran de $28 con tarjeta y $33 en efectivo, por lo cual el aumento otorgado es del 42,85% y del 51,51% respectivamente.

El aumento para los pasajeros que pagan en efectivo es mayor porque se buscó redondear el precio del boleto a un valor donde no fuera necesario utilizar monedas para dar el vuelto. Además buscan fomentar la utilización del plástico para pagar los viajes.

La ordenanza que aprobó los nuevos valores contó con el voto positivo de los concejales Jorge López, Agueda Saenger, Lorena Cardozo y Jorge Almirón.

Por su lado, el concejal Bernardino Bobadilla había propuesto que el aumento no supere el 30% de los valores vigentes. Y la concejal Rosi Kurtz había solicitado un tratamiento más prolongado del proyecto, en especial el artículo 1 de la ordenanza que fija los nuevos valores, por lo cual no acompañó el aumento. El concejal Héctor Falsone no estuvo presente en la sesión donde se aprobó el incremento tarifario.

Asimismo, se fijó en $30 el valor del boleto escolar para aquellos alumnos que no tengan tarjeta y el mismo valor para los docentes que viajan con tarjeta.

La repercusión en la sociedad del aumento en la tarifa no fue, como en otras oportunidades, de rechazo absoluto. Salvo algunos movimientos sociales y usuarios de las redes que manifestaron su descontento por la situación, no se notó en las paradas de colectivos grandes quejas.