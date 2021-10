Denuncian la profanación de tumbas en el cementerio

martes 19 de octubre de 2021 | 3:30hs.

Lo que iba a ser una jornada de recordatorio cambió completamente para un grupo de familias posadeñas que se acercó el domingo último, Día de la Madre, hasta el cementerio La Piedad de Posadas y se encontró con tumbas profanadas, cruces y placas que no estaban más en sus lugares.

La situación los impactó al punto tal que recorriendo el predio vieron que eran varios los afectados, más de diez. Pero hasta ayer no se había determinado con exactitud el número total. Tampoco está claro el objetivo de los robos, pero podría ser para fundir el bronce o cobre con el que frecuentemente se realizan las placas recordatorias.

“Las autoridades del cementerio no dan respuestas. Te dicen que están trabajando en el tema y que ya hicieron denuncias por otro caso. No son muy claras las respuestas y no sabemos cuántos damnificados hay; que hicieron el reclamo en administración son al menos doce”, explicó a este medio Gerardo Boichuk, uno de los denunciantes.

“Caminando por el camposanto uno se topa con muchos nichos y panteones en situaciones similares o peores”, agregó.

Por su lado, desde la administración del cementerio, Daniela Zanichelli confirmó a El Territorio que están al tanto de los hechos y señaló: “Ya hicimos las denuncias correspondientes”.

Mientras la Policía de Misiones investiga los hechos, la comuna tomó medidas por su cuenta para garantizar la protección de las tumbas y nichos y pese a que el predio tiene trabajadores durante el día y serenos por la noche, reforzaron la protección con el uso de tecnología.

“Aún no se determinó con exactitud la cantidad de daños y hurtos y se pusieron cámaras de seguridad para prevenir hechos delictivos y tener control”, explicó la administradora del predio municipal.

Además de ser un espacio de descanso para miles de posadeños que ya no están, en los últimos años el predio que funciona en la avenida Almirante Brown se convirtió en un lugar que busca convocar al turismo por su arquitectura y las personalidades que allí reposan, para ello frecuentemente se organizan visitas guiadas que son un ejercicio de memoria y una oportunidad de acercarse al pasado desde sus protagonistas y dimensionar su legado en el presente.