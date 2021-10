En Posadas ya volvieron los boliches y más municipios habilitan la actividad

martes 19 de octubre de 2021 | 2:00hs.

Luego de la reunión realizada el viernes por la tarde, la Municipalidad de Posadas habilitó la actividad en discotecas y locales bailables desde el sábado, que publicó el decreto municipal 1550/21. Es así que, pese al corto tiempo para concretar una readecuación, hubo boliches que volvieron a trabajar como tales, tras 18 meses como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Siguiendo los pasos de Garupá y Posadas, El Soberbio, San Pedro, y Bernardo de Irigoyen ya habilitaron la actividad nocturna y en esa misma línea están Puerto Iguazú y Oberá.

“Al habilitarse desde el 15 de octubre, fue muy poco el tiempo, pero hubo locales que abrieron. Del relevamiento que hicimos al menos seis locales bailables abrieron el sábado en Posadas. Es que los locales están en la transición entre lo gastronómico y los boliches. Los locales bailables que se reconvirtieron en bares, habilitando gastronomía, ahora tienen que pedir una ampliación”, contó a El Territorio Gastón Jilek, presidente de la Asociación Misionera de Proveedores de Eventos (Amproe).

En este sentido, agregó que “ahora viene otro debate, los que abrieron el sábado tenían una doble habilitación, local bailable y resto pub, los que tienen sólo una habilitación ahora tendrán que pedir una ampliación, que es un trámite que llevará unas semanas, estimamos”.

El protocolo impuesto por el municipio capitalino establece distanciamiento de dos metros, aforo del 70%, barbijo para ingresar y para salir; sin excepción y en todo momento para todos los trabajadores del local.

Asimismo, contempla control de temperatura a los clientes que ingresan a los locales, como así también la correcta desinfección de manos con alcohol diluido al 70/30 con agua. Sin embargo, el protocolo no exige pasaporte sanitario, es decir, carnet de vacunación anticovid.

El jueves pasado la provincia adhirió a la flexibilización de habilitar locales bailables, una medida anunciada por Nación a fines de septiembre. Ese instrumento legal permite a las localidades sumarse a las habilitaciones estableciendo sus propias normas en lo que se refiera a horarios y controles.

“El viernes adhirió Garupá, el sábado adhirió Posadas y hoy -por ayer- se está tratando en Iguazú y Oberá. Cada ciudad tiene sus propios controles y Códigos de Nocturnidad”, aclaró el titular de Amproe.

Celebró que “esto ayuda a que se eliminen las fiestas clandestinas y nos permite trabajar después de un año y ocho meses. Fuimos los más castigados en la pandemia; más que el turismo, no podíamos facturar, y estaba lo de la doble indemnización por lo que tampoco podían haber despidos. Hemos pedido medidas excepcionales, algunas fueron escuchadas, otras no”.

Destacó como positivo que “antes de la pandemia el horario permitido era hasta las 5 am y ahora va a ser hasta las 6 de la mañana, lo cual nos sorprendió gratamente”.

Con respecto a la no obligatoriedad de las vacunas antes de entrar al boliche, comentó que “según lo anunciado por la ministra, Carla Vizzotti, se debería exigir las dos dosis, pero Misiones tiene una particularidad; en este momento de la pandemia la decisión política es de no exigir la vacunación porque hay un 80% de mayores de 18 años con al menos una dosis; aunque nosotros incitamos a la gente a vacunarse porque es un acto de solidaridad”.

“Es todo nuevo”

“Este fin de semana vi que la gente estaba más contenta que los propietarios de los boliches. Tuvo la oportunidad de bailar, estar en un lugar seguro. Los cuidamos a la entrada y a la salida”, sostuvo en una entrevista con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 Ramón Romero, gerente comercial del Complejo La Roka, de Posadas.

“Es todo nuevo y así vamos a trabajar a partir de ahora. Incluso la gente que vino el fin de semana y no tenía la información precisa, nos preguntaba. ¿Dónde nos sentamos a comer? Porque en este tiempo de pandemia nos tuvimos que reconvertir en bares. Desde el sábado estuvimos trabajando en esta vuelta que tanto estábamos esperando. Cuando venía la gente a las 23, acostumbrada al bar y le transmitíamos que íbamos a estar hasta las 6 de la mañana, no dudaron en quedarse desde esa hora hasta que cerramos el boliche. Nos sentimos emocionados, no queremos mirar para atrás”, contó.

“El ministro de salud -Oscar Alarcón- nos transmitió la tranquilidad de que estamos en el momento preciso del regreso. Es el momento indicado para volver. Por nuestra parte, nos comprometimos a hacer campañas de vacunación desde los boliches, ofrecer nuestros lugares como postas de vacunación. Hubo varias ideas y los propietarios estuvimos a la altura de las circunstancias, más que nada porque no queremos volver a esos momentos que sufrimos en la pandemia”, señaló.

“En el caso de Posadas están conviviendo dos decretos que son totalmente diferentes. El decreto para bares que continúa y cierra a las 4 am. Lo que se habilitó es el decreto 1550 que permite la apertura hasta las 6 am”, indicó.



Fiestas seguras: piden cambios

Esta semana, los nucleados en la Asociación Misionera de Proveedores de Eventos (Amproe) tendrán una reunión de trabajo con autoridades de la Municipalidad de Posadas sobre una posible modificación de Fiestas Seguras.

“Vamos a pedir una mayor aforo, haciendo la previsión de las fiestas de recepción y cierres de año. Queremos solicitar el mismo protocolo que para los boliches: la ampliación de horario, hasta las 6 y de aforos, es decir, que sea de 70%, como también la cantidad de gente por mesa, que sea de diez personas y no cinco, como es ahora”, comentó Gastón Jilek, presidente de Amproe.

Relacionadas

Otras localidades también suman locales bailables