Qué ver, leer y escuchar

martes 19 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Salvajes

Amazon Prime Video

Un drama sobre sobrevivencia. Unas adolescentes, de orígenes radicalmente diferentes, se encuentran varadas en una isla remota, sin saber que acaban de convertirse en sujetos de un elaborado experimento social.

La vida misma

Netflix

‘La vida misma’ se presenta como uno de esos dramas románticos de largo aliento temporal que entrecruza los destinos de sus protagonistas con sorprendentes historias. Todas las situaciones tienen como fin máximo buscar la emoción.

Muchas vidas, muchos maestros

Brian Weiss

Un extraordinario best seller de obligada lectura en un mundo convulsionado. La historia real de un psiquiatra, su joven paciente y la terapia de regresión que cambió sus vidas para siempre. Un punto de encuentro entre ciencia y metafísica.

Los viajeros de la Vía Láctea

Fernando Benzo

‘Los viajeros de la Vía Láctea’, de Fernando Benzo, es una novela escrita en dos tiempos: el pasado de sus protagonistas y el presente del narrador. Una historia de amistad, también de ilusiones baldías y las plegarias no atendidas de la juventud.

Dorito & Coca-Cola

Danny Ocean y Tokischa

Danny Ocean y la rapera Tokischa presentan un tema sensual que narra el coqueteo y la química que surge entre ambos artistas. Con su distintivo ‘storytelling’ lírico, este pegajoso corte musical muestra el lado polifacético del exitoso intérprete.

Music of the spheres

Coldplay

El ansiado noveno álbum de Coldplay está disponible. La banda también lanzó un nuevo video lyric para la canción central del álbum, ‘Let somebody go’, con letra escrita por Chris y la cantante invitada Selena Gómez.