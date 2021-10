En Paraguay no ven motivos para mantener las fronteras cerradas

lunes 18 de octubre de 2021 | 16:36hs.

El canciller de Paraguay, Euclides Acevedo, se refirió este lunes ante los medios de su país a la situación de la frontera entre Argentina y Paraguay, haciendo foco en especial en el cruce entre Posadas y Encarnación. Allí mencionó que desde Argentina recibió varias promesas en relación con la reapertura, pero indicó que hasta la fecha nada se concretó.

El jueves de la semana pasada Acevedo se reunió en Buenos Aires con el Canciller Argentino, Santiago Cafiero, quien le había prometido que la apertura se concretaría en pocos días más.

Pero con el correr de los días el gobierno paraguayo esperaba respuestas más concretas desde Argentina, las cuales no llegan. Por ello Acevedo aseguró este lunes que analizarán en la Cancillería qué medida pueden tomar al no rehabilitarse los pasos fronterizos con el vecino. Pero aclaró que seguirán "dialogando" y "presionando" sobre el tema ante el gobierno argentino.

"Argentina no tiene argumentos para no abrir sus fronteras", afirmó en forma tajante en una charla con la prensa en el Palacio de Gobierno tras reunirse con el presidente del vecino país Mario Abdo Benítez.

En una charla que reproduce el sitio de noticias UltimaHora.com.py Acevedo asegura que "las condiciones epidemiológicas están dadas para que se abran las fronteras. Yo no encuentro ningún argumento que pueda dirimir la Argentina para no abrir. Están dadas las condiciones ”, sostuvo.

“Ellos dicen que se va a abrir esta semana. Vamos a ver qué me dice mañana el gobernador de Misiones (Oscar Herrera Ahuad) porque me dijo que dependía de Buenos Aires y eso ya está, por lo que deberían abrir. Si no abre ya van a ser otras las razones y serán otras las medidas que vamos a tomar ”, aseveró.

En Paraguay aseguran que Argentina sigue sin cumplir con su compromiso de abrir las fronteras, a pesar de que las condiciones sanitarias están dadas. A inicios de octubre Argentina abrió sus fronteras con otros países limítrofes como Chile y Brasil. Pero esa misma determinación no se está dando hasta el momento con Paraguay y eso molesta a los responsables del gobierno del vecino país.