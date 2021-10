“El 90% del cáncer de mama se puede curar si se detecta en forma precoz”

lunes 18 de octubre de 2021 | 1:00hs.

Cáncer, palabra temida si las hay. En tanto, los avances de la medicina y la ciencia pudieron reducir el impacto de lo traumático que puede ser el diagnóstico. No hay secreto ni misterio en la fórmula, la base está en la detección temprana.

Octubre se viste de rosa para fomentar la prevención contra el cáncer de mama. Mañana precisamente es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Dos datos son clave. Primero: el cáncer de mamá es la primera causa de enfermedad oncológica en las mujeres. Segundo: tratado en un estadío temprano, el 90% de los casos se curan.

“Creo que el examen mamario lo tenemos que tomar como algo habitual, como una parte más del examen ginecológico al cual recurrimos todas las mujeres una vez al año así como nos hacemos el PAP. Las mamas forman parte de los órganos genitales femeninos, por lo cual hay que examinarlas una vez al año con el médico”, explica Laura Ruiz Diaz, especialista en Mastología y creadora de la Letra Rosa, un espacio literario que oficia de cable a tierra para pacientes, familiares y amigos.

Ruiz Díaz es egresada de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), primero obtuvo la especialización en Ginecología y Obstetricia. Más tarde fue becada por el Instituto Nacional del Cáncer para Formación en Mastología en centros como el Hospital Italiano de Buenos Aires y en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires. Actualmente se desempeña en dos instituciones privadas de Posadas.

En un nuevo episodio de ConCiencia, un ciclo de entrevistas y micros sobre temas de salud, la especialista hace hincapié en los hábitos de control y la detección precoz como armas infalibles frente al cáncer de mama.

¿Qué debe tener en cuenta una mujer para acudir a una primera consulta?

En lo que quiero hacer hincapié es en nuestros controles anuales. En todos los aspectos de la salud, esto es fundamental. La consulta al especialista en mastología la pueden hacer en forma espontánea, no necesitan tener derivación de otro profesional, en el caso que la persona tenga dudas. La edad en la que se aconseja es en mujeres mayores de 25 años, para un examen mamario. Los estudios complementarios, como mamografías y ecografías mamarias, se indican en otras edades en cada caso en particular.

¿Qué indicadores debe advertir o preocupar a una mujer?

De su experiencia en consultorio, ¿en qué estadio suele llegar la paciente?

Algunas mujeres se autoderivan, solemos decir. Vienen a la consulta porque se palparon algo en su autoexamen. Y los estadíos, si hablamos de la enfermedad, va a depender de eso, si es una mujer que se palpó un nódulo estamos hablando de un nódulo de un centímetro, dos centímetros, porque si es menor no se detecta en el autoexamen. Generalmente en los estadíos muy iniciales se diagnostica con examenes complementarios, como mamografía y ecografía mamaria.

Hace referencia al autoexamen, ¿cómo se hace y que debemos tener en cuenta?

El objetivo del autoexamen es para que la mujer tome conciencia de que tenemos dos mamas y debemos examinarlas. Es fundamental que lo realice en forma periódica, una vez al mes, cada dos meses, lo podemos hacer en la ducha, en la cama. Yo siempre aconsejo observar las mamas, ver la coloración de la piel, retracción del pezón, familiarizarnos con las mamas para que ante un cambio, lo detectemos en forma visual.

La palpación consiste en colocar una mano detrás de la nuca y la mano contralateral para la palpación, siempre utilizar la yema de los dedos porque es sensible y se inicia el autoexamen tocando la mama en forma circular, como si tocáramos un piano, desde afuera hacia adentro y apretar un poco el pezón para ver si sale un poquito de sangre u otro líquido; y yo aconsejo palpar también la axila. Lo hacemos en un lado y después con el otro lado.

¿Los nódulos o los ganglios que una mujer pueda detectarse siempre son sinónimo de algo malo?

Lo habitual es que no sea algo malo. El mayor porcentaje de nódulos mamarios son benignos. Lo básico en esto es no tener miedo; si encontramos algún cambio o nos palpamos algo lo importante es recurrir al especialista porque seguramente, además del examen físico, pedirá otros estudios complementarios. Lo importante es evacuar las dudas, hablar con un profesional y sacarnos ese miedo. Muchas veces no es nada, es un quiste sin mayor importancia.

¿Cuáles pueden ser los motivos de los ganglios o los nódulos?

Los ganglios aparecen en la axila, pueden ser de origen inflamatorio porque existe alguna inflamación cerca de la axila o por un tumor; hay otras patologías de origen autoinmune. Y los nódulos en las mamas, en lo que respecta a los benignos, están los quistes, que si tienen gran volumen se los puede palpar, y también aquellos nódulos sólidos que en el mayor porcentaje son benignos, por ejemplo, fibroadedomas que no revisten ningún riesgo de cáncer.

En caso de que el diagnóstico sea cáncer, ¿cuál es el tratamiento?

El tratamiento es combinado, una parte es quirúrgica y otra es quimioterapia y radioterapia. Es multidisciplinario. No está a cargo de una sola persona. A mí me compete la parte quirúrgica, pero hay un equipo que está entrelazado y trabajamos en conjunto. Siempre recalco que el tratamiento del cáncer de mama es un traje a medida, no es para todas igual. Hay que tener en cuenta el tipo de tumor que tiene la paciente, la anatomía y se determina qué tratamiento es oportuno. Entonces ahí viene lo que se conoce como prevención secundaria en cuanto a cáncer de mama. No hay algo que yo pueda hacer que dé garantías de que no voy a tener cáncer, por eso la detección precoz. El cáncer está relacionado a factores del ADN.

¿Hay estadísticas sobre la incidencia de esta enfermedad en la región?

El cáncer de mama en el mundo es la primera causa de cáncer en la mujer; por eso es la primera causa de muerte en la mujer. En Misiones y en la región, cáncer de mamá y cáncer de cuello uterino son los que tienen mayor incidencia.

La Argentina tiene una característica muy particular, la incidencia de cáncer se comporta como los países del primer mundo porque forma parte de la primera causa de cáncer en la mujer, pero en cuanto a la tasa de mortalidad Argentina se comporta como un país subdesarrollado, es decir, donde las pacientes mueren más por esta causa. Los países del primer mundo tienen mucho cáncer de mama, no tienen altas cifras de mortalidad. Esta característica que tiene Argentina nos da la pauta de que está fallando un poco el diagnóstico precoz.

Y si la paciente consulta a tiempo, en un estadío temprano, ¿cuál es la expectativa de vida?

No existe una expectativa de vida precisa porque está relacionado al estadío en el que se presente la enfermedad, lo que sí puedo decir es que el 90% del cáncer de mama se puede curar si lo detectamos en un tamaño pequeño, de uno a dos centímetros. La expectativa de vida está relacionada al tamaño tumoral y a otros factores moleculares, que nos dirá si es un cáncer agresivo o no. Todos los casos son diferentes. Otra cosa es si una paciente tiene comorbilidades, es obesa o hipertensa, o bien sin comorbilidades.

Lo que sí podemos ofrecer es un tratamiento con objetivo de curación si lo detectamos en forma precoz.

¿Cuán importante es el aspecto emocional en el tratamiento de una paciente con cáncer?

Lo emocional es sumamente importante. El enfoque del cáncer de mama es multidisciplinario y ahí se encuentra la psicooncología, que realiza el acompañamiento a las pacientes. Los médicos ponemos el 50% y el otro 50% lo pone la paciente, cómo está emocionalmente. No es lo mismo una paciente deprimida que una con otras ganas. Es un todo, es su vida, su historia. Esa fue la base de la Letra Rosa, que es un libro que decidí escribir con historias que contaron mis pacientes.

Ahora estamos en la segunda edición del concurso literario que alienta a las personas a escribir, pacientes, esposos, amigos. Ese es nuestro aporte desde otro ánfulo. Algunos corren, otros hacen actividad física y otras se vuelcan a la escritura.

La escritura como una manera de expresarse y visibilizar la temática.

Este año se convocó a la comunidad de escritores y aficionados de las letras en Misiones a participar del segundo Concurso Literario La Letra Rosa. bajo la consigna “Misiones escribe rosa”, abordando el tema de la lucha contra el cáncer de mama. “Escribe, comunica, vence”.

Al respecto, mañana se hará la entrega de premios.

Perfil

Laura Ruiz Díaz

Especialista en Mastología Laura Ruiz Díaz se recibió de médica en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) en el 2000 y a partir de ese momento ingresó a la residencia de Ginecología y Obstetricia, donde obtuvo el título de médica especialista. Fue becada por el Instituto Nacional del Cáncer para Formación en Mastología en centros como el Hospital Italiano de Buenos Aires y en el Sanatorio Mater Dei, de Buenos Aires.

Se desempeñó como referente en cáncer de mama del Instituto Nacional de Cáncer para la Provincia de Misiones y formó parte del equipo de Patología Mamaria del Hospital Escuela Doctor Ramón Madariaga, de Posadas.

Actividades por el Mes Rosa en Misiones

Mes rosa: acciones de prevención y concientización en Misiones. Participan organismos públicos y privados, del gobierno provincial y de ONG y fundaciones, con el fin de generar conciencia sobre la importancia de los controles y la detección temprana del cáncer de mama.}

Puerto Iguazú

Mañana en Puerto Iguazú, en el Día Mundial del Cáncer de Mama, a las 18 será el abrazo rosa al hospital y osteriormente habrá una caminata hasta la plaza San Martín.

Concepción de la Sierra.

Este jueves el equipo del Hospital y del Área Programática II realizará charlas sobre prevención y promoción de la salud en el Cap`s Santa María, el martes 26 de octubre en el Caps Rostón y miércoles 27 de octubre en el Caps La Corita. En cada encuentro se fomentará también tips de alimentación saludable. Se finalizará con una jornada de baile solidario el 30 de octubre, actividad que se realiza hace más de tres años en conjunto con la Academia de Danzas Aisha.

Operativos

El equipo del Área Programática V, esta semana organizó el traslado de mujeres de los municipios de Dos Arroyos, Olegario Víctor Andrade y Cerro Azul hasta el Hospital de Oberá, para realizarse una mamografía.