Brutal ataque de Conor McGregor a un DJ en una fiesta: “Pudo haberlo matado”

lunes 18 de octubre de 2021 | 6:01hs.

Conor McGregor sigue siendo noticia por episodios extradeportivos. El luchador de artes marciales mixtas (MMA) volvió a protagonizar un escándalo en esta ocasión durante un evento en un hotel de Roma, Italia, en donde agredió físicamente al DJ Francesco Facchinetti. Hasta el momento, el ex campeón de UFC no se ha pronunciado sobre el episodio que podría traerle un grave conflicto judicial.

El comportamiento del irlandés de 33 años sigue distando de lo que se espera de un deportista de su talla y esta vez extendió la violencia, que debería limitar al octágono, a una fiesta en la capital de Italia, a donde viajó en el marco del bautismo en el Vaticano de su hijo más pequeño, Rian. Aprovechando su estadía allí, participó de un evento en el hotel St Regis, del que también participó el famoso DJ.

Durante la mañana de ayer, Facchinetti publicó en su cuenta de Instagram una serie de historias en las que contó qué fue lo que ocurrió: “El muy famoso McGregor me dio un puñetazo en la boca, me rompió la nariz frente a diez testigos, sus amigos y sus guardaespaldas. Me atacó sin motivo mientras hablamos durante más de dos horas y también nos divertimos juntos. Podría haberme callado y no decirle nada a nadie, pero como estoy aquí para contárselo, debo decir que esa persona es realmente violenta y peligrosa.

Quien también se pronunció al respecto fue Wilma Faissol, pareja del DJ y testigo del horror: “De la nada, le lanzó un puñetazo a la cara de Francesco. Nos estaba invitando a otra fiesta. Francesco dijo: ‘Está bien, vámonos’ y lo golpeó. Lo primero que me vino a la mente fue ‘¿estamos bromeando? ¿Es un espectáculo? Luego me quedé paralizada. Pudo haberlo matado”.