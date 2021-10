El cantante de Judas Priest sufrió al tener que ocultar que era gay

lunes 18 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Rob Halford (70), el emblemático cantante de Judas Priest, una de las bandas fundamentales en la historia del heavy metal, confesó que en los años 80 tuvo un intento de suicidio debido a las presiones de su sello discográfico para que ocultara su homosexualidad, ante el temor que esta condición alejara a sus fans.

“Estaba en una posición muy difícil: un gay escondiendo su identidad en una popularísima banda de heavy metal. Judas Priest se estaba haciendo gigante en todo el mundo. Nuestros representantes y nuestro sello discográfico me dijeron que probablemente era mejor mantener mi identidad sexual oculta porque si me declaraba gay igual podía destruir al grupo”, recordó el vocalista. “Así que tuve que gestionar psicológicamente eso, además de mi adicción al alcohol y las drogas. Sí, alcancé momentos muy negros en mi vida, como el intento de suicidio. Pero Dios me ayudó”.

El vocalista publicó recientemente un libro autobiográfico ‘Confesiones’.