Eldorado: estuvo tres días sin energía eléctrica y fue agredido al realizar el reclamo

domingo 17 de octubre de 2021 | 19:58hs.

El propietario, Alejandro “Bubi” Nolde, además denunció una agresión por parte de un empleado de la CEEL al ir a realizar el reclamo.

“La verdad que siento una impotencia tremenda hace 16 días que estoy sin teléfono ni internet y eso para trabajar en turismo es muy difícil, comentó Nolde, y además se suma la tormenta del miércoles donde se cae la red de media tensión que va hacia mi complejo. Recién el sábado me reconectaron, pero para eso yo ya tuve devolver el dinero a los turistas que estaban hospedados porque nadie se va a quedar en una cabaña en la selva sin luz eléctrica. Además también tuve cancelaciones de reservas”.

El complejo Cueva Miní Lodge & Aventure se encuentra sobre el arroyo Piray Miní, y está abocado al turismo donde además de alojamiento los visitantes pueden practicar canopy, Kayak, cabalgatas, rafting y travesías.

“El día jueves hago los reclamos a la CEEL, continúa Nolde, y a la noche, al ver que no pasaba nada, vuelvo a llamar, me dicen que ellos no tenían el pedido que iban a ver. El viernes me levanto esperando que ya hayan solucionado, al ver que no, llamo de nuevo y voy a la parte técnica de la CEEL, me atienden 2 personas que llaman al jefe para que hable conmigo.

Hablamos, empezamos a levantar un poco el tono de voz, le dije que necesitaba que la cooperativa me garantice el servicio de energía eléctrica porque si no es dificilísimo trabajar con los turistas sin luz, que entiendo que puede haber un problema pero que otra cosa es que estén todos los postes podridos, los cables por el suelo desde hace años. Y cuando me doy cuenta me pegó una trompada en el estómago. No entendía lo que pasó, nos separaron y más tranquilos no sentamos en su escritorio y me dice «Nolde, debo confesarte que no tenemos móviles, no tenemos postes, no tenemos cable, no tenemos nada y por eso estamos tan nerviosos y tan mal, así que te recomiendo que vayas comprando un generador porque podés estar una semana o quince días sin luz»”.

Los reclamos por falta de insumos para garantizar los servicios de la CEEL se replican casi a diario en las redes sociales. Socios que pagaron por la instalación de servicio de circuito cerrado que por falta de cable no habilitan, acciones trifásicas, etc.

“Da tristeza ver cuando ves una empresa tan grande en tus narices y uno se da cuenta que la plata que debería haberse utilizado en el mantenimiento de redes en la compra de materiales y servicios se va para comprar votos o cualquier otra cosa”, expresó el empresario.

Consultado sobre si piensa realizar una denuncia por la agresión sufrida dijo “Lo estoy analizando. Él me pidió disculpas, yo lo vi muy sobrepasado por la situación”.

Tras conocerse públicamente la situación el sábado por la mañana se procedió a la reconexión de energía al complejo turístico.