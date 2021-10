Amor que se resignifica

domingo 17 de octubre de 2021 | 7:29hs.

Por Beatriz MartínezEspecialista en coaching y mentoring

El modelo de madres que dedican la vida entera a los hijos, limpiar la casa, cocinar, lavar la ropa, y en su tiempo libre hacer pan casero, ayudar a los chicos en la tarea, nunca perderse los actos escolares, hoy con los tiempos que corren, y los cambios de paradigmas, esa figura de mama sacrificada que dejan todos por los hijos resulta anacrónico. En la actualidad muchas madres distribuyen sus tiempos entre sus hijos, trabajo, home office, estudios, viajes, salidas con amigas, lo cual para algunas mujeres lo viven con algo de culpa, muchas veces por los estigmas sociales, donde se suelen escuchar “mamas eran las de antes”, pero la vida es movimiento. Todo se transforma incluyendo los roles, para afrontar estas nuevas maneras de relacionarse, es importante romper con esas creencias limitantes, de nada sirve hacer cosas que no te hacen feliz, de que sirve vivir limpiando la casa, fregando, si al final del día estás de malhumor, agotada y sin ganas. Si somos felices y estamos bien, eso es lo que vamos a proyectar en nuestros hijos, ya que los niños perciben y toman todo lo que les pasa a los padres. Las madres no son mejores ni peores que antes, son distintas. Así como el rol de las madres ha cambiado, también lo han hecho el de los padres, por eso es clave tener una crianza compartida, donde los hombres ahora cambian pañales, bañan a sus hijos y lo disfrutan, de esa manera se descomprime las tareas y se asume la responsabilidad de a dos.



Cambian los roles pero no la esencia de ser madres, ya que siguen siendo las primeras que pierden el sueño cuando los hijos se enferman, las que se emocionan por cada logro que obtienen.

