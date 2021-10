Daniel Bertoni contó que tiene cáncer de próstata y que se encuentra bien

domingo 17 de octubre de 2021 | 6:01hs.

Daniel Bertoni, campeón del mundo con Argentina en 1978, reveló que padece cáncer de próstata y que está recibiendo un buen tratamiento médico.



“Estoy con cáncer de próstata. Me hice unos estudios, me dieron bien. Por suerte tengo una buena obra social y los oncólogos me están atendiendo de gran manera”, expresó Bertoni, de 66 años.



El ex delantero, ídolo en la época dorada de Independiente y la selección argentina en el Mundial de 1978, no dio más detalles sobre su enfermedad pero habló de la actualidad del Rojo. “Quiero a Independiente y lo amo. Pero verlo hoy me da lástima porque no tiene el equipo que nosotros teníamos”, admitió el oriundo de Bahía Blanca.