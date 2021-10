El Presupuesto 2022 será tratado recién después de las elecciones

domingo 17 de octubre de 2021 | 6:02hs.

El proyecto de ley de presupuesto para el año 2022 fue postergado para después de las elecciones. Esto significa que la iniciativa oficial elaborada por el Ministro de Economía Martín Guzmán recién empezará a tratarse en el Congreso de la Nación luego del domingo 14 de noviembre que es la fecha en la que se realizarán las elecciones legislativas.



El Ministro Guzmán presentó el proyecto de presupuesto el pasado 15 de septiembre y a más de un mes de esa fecha la iniciativa sigue dormida en un cajón de la puerta de ingreso de la Cámara de Diputados. Es que en el medio pasaron cosas. Como por ejemplo la derrota del oficialismo en las elecciones primarias que obligó al gobierno nacional a recalcular sus proyecciones de ingresos y gastos.



Y justamente el corazón del proyecto de ley del presupuesto es eso. Por eso se la conoce como ‘la ley de leyes’ . Porque es la normativa que contiene los lineamientos generales de lo que se piensa recaudar el año próximo y el destino de esos recursos oficiales. Y en ese contexto, cuestiones como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son sustanciales para saber a dónde irá el año próximo la plata de los argentinos.



El proyecto del presupuesto que estima para el año próximo un crecimiento del PBI de 4%, una inflación del 33% y un dólar a diciembre a $131,1 quedó en el medio de las discusiones políticas que se encendieron al rojo vivo luego de la derrota en las elecciones primarias.



Desde un sector de la coalición oficialista se insistió en no ser más papista que el papa en materia de ajustes en clara colisión con las metas trazadas por Guzmán en el proyecto de presupuesto enviado al Congreso de la Nación.



En este contexto lo seguro es que el proyecto de presupuesto será modificado de manera sustancial. Desde el bloque del Frente de Todos quieren que prime el gasto por sobre el ajuste fiscal. “Uno no puede actuar en base, simplemente, a cuentas matemáticas y diferentes situaciones, sino que tiene que ver también cómo eso impacta en la realidad y en el día a día de nuestra gente “ señaló el jefe del espacio oficialista, Máximo Kirchner con relación al presupuesto nacional.



Desde su entorno también explicaron que “se está conversando con todos los sectores para tener un presupuesto fuerte y consensuado”, por lo que se estima que habrá pila de modificaciones. Esas conversaciones incluyen no solamente a diputados sino también a gobernadores tanto del oficialismo como de la oposición.



El proyecto de Guzmán no sólo recibió críticas por parte de la tropa propia, también los legisladores de la oposición lo criticaron. El diputado Jorge Sarghini del bloque Consenso Federal explicó que “la inflación está muy subestimada y que hay una lectura incorrecta sobre el estancamiento macroeconómico y falta de consistencia”.



También los radicales de Juntos por el Cambio plantearon que es “profundamente deficitario”, además de alertar que “el déficit fiscal continuará siendo financiado a través del Banco Central lo que genera como ya se sabe el aumento sostenido de la inflación”.



Los pedidos de Misiones

El momento de tratar la distribución de recursos federales que todos los años se produce en el Congreso de la Nación cuando se analiza el presupuesto para el año siguiente, es crucial para las provincias porque todas pugnan por recibir mejores ingresos para sus jurisdicciones. Misiones no es la excepción.



El año pasado Misiones logró algo que hubiese podido marcar un antes y un después en el desarrollo productivo local. Que el Congreso de la Nación apruebe en un artículo del proyecto de presupuesto, el permiso al presidente Alberto Fernández para que a través de los Ministerios de Economía y del Interior, pueda crear un área especial aduanera en lugares que tengan comercio bilateral con países limítrofes. Un traje a medida de la provincia de Misiones. Pero luego el presidente Fernández vetó ese artículo.



Con ese antecedente en mano, este año los diputados nacionales del Frente Misionero de la Concordia insistirán con la cuestión. “Vamos a reiterar este y otros pedidos en nombre de los misioneros porque entendemos que se trata de reparaciones justas que merece nuestra provincia” anticipó a El Territorio el diputado nacional Diego Sartori.



Al reclamo de área especial aduanera o de algún mecanismo que logre un esquema impositivo diferencial para Misiones por su ubicación geográfica de frontera con Brasil y Paraguay, se sumará este año el pedido de incorporación en la letra del presupuesto nacional de una compensación para la provincia por su rol en el cuidado de las reservas ambientales.



Este último pedido misionero busca una compensación de 114 mil millones de pesos en carácter de reparación histórica por el aporte de oxígeno que la tierra colorada provee con el mantenimiento de sus bosques en estado natural.



Son varias las reparaciones históricas que reciben algunas provincias por situaciones que hacen a su población, a su ubicación geográfica. La idea de Misiones es lograr ese reconocimiento de aporte ambiental para su territorio.

Se viene la primera sesión presencial desde marzo del 2020

El próximo martes 26 de octubre los diputados nacionales volverán a sesionar de manera presencial, es decir sentados en sus bancas en el recinto del Congreso, una situación que no acontece desde marzo del 2020 cuando empezó la pandemia y las sesiones se empezaron a realizar a distancia con los legisladores comunicados por videollamadas.



El acuerdo legislativo para volver a presentarse físicamente en sus lugares de trabajo fue alcanzado el pasado viernes por los presidentes de los bloques políticos de la Cámara de Diputados con un temario que incluye el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos como tema principal.



Se trata de una iniciativa que busca que todos los alimentos que se consumen en el país tengan una señal de alarma a través de un octógono negro en sus envases, cuando contengan un exceso de sodio, grasas saturadas, azúcar o calorías.



El proyecto de ley de etiquetado frontal que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores podría ser convertido en ley en esta primera sesión presencial. Si se modifica el texto deberá volver a la cámara alta.



La primera sesión presencial llega después del intento fallido que se produjo hace 15 días con una sesión convocada por el oficialismo que no pudo realizarse porque la oposición no bajó a ocupar sus bancas y no se logró el quórum necesario para activar el debate.



Además del proyecto de etiquetado frontal de alimentos, el temario a tratar también incluye el proyecto de ley de derechos humanos para las personas en situación de calle, dos iniciativas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las viñas y de la recolección de frutos, y una larga lista de transferencias de inmuebles del estado nacional a municipios entre los que figura un traspaso de inmuebles a beneficio del municipio misionero de Montecarlo.