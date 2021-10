CFK: “Necesitamos una alianza entre el capital y el trabajo”

domingo 17 de octubre de 2021 | 6:02hs.

Un día antes de los festejos por el Día de la Lealtad, la vicepresidenta Cristina Kirchner participó ayer del acto de cierre del Encuentro Nacional de Jóvenes de La Cámpora, celebrado en la ex Esma, en donde habló sobre el “prejuicio antiperonista” por parte del sector empresarial, dado que no reconocen que sus empresas crecen más durante gobiernos peronistas, y afirmó que el peronismo “sigue hoy más vigente que nunca”.



“Yo digo que es un perjuicio cultural contra el peronismo. Pero la verdad, que el crecimiento y la expansión de las empresas argentinas durante los gobiernos peronistas dan fe de que realmente tenemos una propuesta que abarca al conjunto de la sociedad argentina”, destacó Kirchner en el acto rodeada de jóvenes.



A partir de ello, contó una anécdota sobre un encuentro que tuvo con un empresario de alimentos durante 2018 que estaba preocupado por los balances negativos durante la gestión de Mauricio Macri. “Le dije, le voy a preguntar algo, quiero saber por qué durante los 12 años y medio que fue nuestro gobierno los balances de las empresas argentinas eran todos positivo y la de los alimentos ni que hablar. Y le pregunté: ¿qué fue lo que les molesta? ¿cómo yo hablo, las cosas que digo?, le pregunto para corregirlo. La verdad que nunca me contestó”, relató.



La ex presidenta sostuvo que el peronismo “es una alianza del pueblo, una articulación entre el capital y el trabajo, donde el Estado debe fallar a favor de los trabajadores que son los más débiles”.



“Acá la derecha nos dice que la culpa la tienen los derechos de los laburantes. Minga, no es cierto que los derechos de los laburantes generan falta de trabajo, es la concentración del capital”, lanzó, mientras aseguró que esto “lo denunció el Papa Francisco hoy (ver página 23) en una serie de tuits”. Y cuestionó: “Ya probaron con un gobierno que decía que los empresarios iban a salvar al país, y miren lo que pasó”.



Durante la jornada de hoy, las celebraciones se dividirán en dos jornadas. Por una parte, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta convocaron a movilizarse en “unidad” en todas las plazas del país, mientras que la CGT y otros espacios gremiales se movilizarán el lunes hacia el Monumento al Trabajo, en el Bajo porteño.