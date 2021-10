El regreso de los viajes en crucero

domingo 17 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Un crucero es una manera conveniente de visitar varios destinos pero a la vez evitar la ansiedad de tener que lidiar con los hoteles, restaurantes y transportes locales. Es una forma de dejar de dar vueltas en medio de la noche buscando un hotel y no se tiene que seguir ningún mapa ni preocuparse por encontrar un restaurante decente.



Lo más importante es que en unas vacaciones en crucero sólo se desempaca y hay que acomodarse en el camarote sin las molestias de tener que mover las cosas tal como sí se haría cuando se visita varios destinos. No hay nada más irritante que acabar de acomodarse en un hotel y tener que volver a empacar una vez más, todo por viajar al próximo destino.



A partir del miércoles el gobierno nacional decidió reanudar la actividad de cruceros biocéanicos y antárticos de manera progresiva y segura, en el marco de las medidas sanitarias vigentes y sujeto a las recomendaciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional a tal efecto.



La Decisión Administrativa estipula que “la empresa de cruceros deberá prever el cupo máximo de personas permitidas a bordo teniendo en cuenta la capacidad de carga del buque, respetando según ella el aforo que se defina en el protocolo de la empresa y convalide la autoridad sanitaria, así como también previendo que se pueda garantizar en todo momento los dos metros de distanciamiento social entre ellas”.



Además, la empresa de cruceros “deberá prever flexibilidad para cambio de fecha y reprogramaciones de operaciones, según situación epidemiológica en partida y destino”, indicó la comunicación del ministerio de Turismo.



Otras normativas que deberán cumplir las empresas a cargo de los cruceros tienen que ver con ser flexibles en las reprogramaciones de viajes, según la situación epidemiológica en partida y destino. Hacer la desinfección de los buques y de terminales siguiendo las recomendaciones sanitarias vigentes.



También las empresas deberán garantizar la ventilación en los espacios cerrados del buque, para que siempre haya 100% de intercambio de aire fresco, el uso de barbijo obligatorio, tanto para huéspedes como tripulantes, entre otras características del protocolo.



La vida a bordo

Cada viajero es único en su especie y cada tipo de vacaciones se configura alrededor del tipo de viajero. Hay tantos estilos, tamaños y clases de barcos de crucero que siempre se va a encontrar un barco a la medida de la experiencia que se busca. Habrá quién prefiera los grandes barcos con multitud de actividades a bordo, grandes espectáculos de Broadway , infinidad de restaurantes, mientras que otros elegirán barcos más pequeños que primen el itinerario, los puertos menos visitados, las expediciones a lugares recónditos, con menor número de pasajeros.



Desde barcos de cruceros que son clippers a vela, hasta los mega cruceros, siempre encontrarás uno que se adapte al gusto de cada uno.



Una de las mejores maneras de empezar las vacaciones dentro de un crucero es disfrutando del buffet de bienvenida. En muchos barcos tiene lugar cerca de la piscina e incluye cócteles, música y, por supuesto, mucha alegría. Es un momento perfecto para planificar en detalle lo que se hará el resto del día e, incluso, pensar qué excursiones en tierra se quiere reservar.



Hay que tener presente, también, que una actividad obligatoria es el muster drill, o simulacro de emergencia. Dura solo unos minutos y sirve de preparación ante cualquier problema a bordo se pueda presentar.



A quienes les gusta conocer gente de todos los rincones del mundo, viajar en cruceros da la oportunidad de hacer gran cantidad de amistades. Incluso ya antes de embarcar, en los distintos web y clubs de cruceristas. A bordo de un barco de crucero se conocerá a una multitud de gente, ya sea en la mesa para cenar, las distintas fiestas, en la piscina o de excursión.



Después de disfrutar las diferentes actividades en el exterior no hay nada mejor que un recorrido por el barco. Cada crucero es una auténtica ciudad flotante con opciones tan variadas como tiendas de regalos, teatros, cines, salas de juegos, bibliotecas y casinos.



Viajar en cruceros ofrece un gran valor a la hora de preparar las vacaciones porque casi todos los grandes gastos del viaje están incluidos, conocidos, y acotados antes de comenzar. Comida, alojamiento, entretenimientos y sobre todo transporte. Si se calcula el coste por persona y día entre unas vacaciones normales y un crucero el resultado es sorprendente. Se puede llegar a encontrar ofertas de cruceros en el que el coste por persona y día no llegue a los 30 euros. Muchas veces es más barato que quedarse en casa.



Nuevas opciones

Para la etapa posterior al coronavirus, en los próximos meses y durante el próximo año se estrenarán nuevos cruceros.



Aida Cruises por jemplo tendrá el Aida Cosma a las Islas Canarias



El barco más nuevo de la línea de cruceros Aida tiene previsto zarpar finalmente por primera vez con pasajeros para Navidad y Año Nuevo. De acuerdo con lo programado, el 22 de diciembre Aida Cosma levará anclas desde la ciudad germana Hamburgo rumbo a Gran Canaria.



Durante los cruceros de siete días de duración, este nuevo barco con 2.732 cabinas dará la vuelta en torno a las Canarias, entre el 5 de enero y el 9 de abril de 2022.



En la temporada de verano del próximo año, el Aida Cosma estará de viaje por el Mediterráneo. En la ruta de una semana, partiendo de Barcelona o Mallorca, llegará a ciudades como Roma y Florencia. Y en el invierno de 2022/23, el barco zarpará de Dubai y Abu Dabi para navegar las aguas del Golfo Pérsico.



La Aida Cosma es una embarcación hermana de la Aida Nova, que asimismo funciona con gas natural licuado (GNL), menos perjudicial para el medio ambiente. A bordo dispone de 17 restaurantes y 23 bares.



Como puntos destacados a bordo, Aida Cruises menciona un muro para escalar, un parque de atracciones con doble tobogán de agua y un amplio deck con piscina en la popa.



Entretanto, el competidor Tui Cruises no tiene previsto ningún barco nuevo para 2022. Mein Schiff 7, de construcción similar a Mein Schiff 1 y 2, estará listo en 2023. Para 2024 y 2026 se prevén otras embarcaciones que empleen GNL. Hapag-Lloyd Cruises de momento no tiene previstas nuevos cruceros.



Norwegian Cruises Line: Primer barco de la Clase Prima



Norwegian Cruise Line (NCL) lanzará el próximo año su primera nueva clase de barco en diez años. Con una eslora de 295 metros, el Norwegian Prima ofrecerá espacio para 3.215 pasajeros (con ocupación en base doble). NCL promociona sobre todo el amplio espacio para los pasajeros, por ejemplo en la cubierta exterior y en los camarotes.



A partir del verano de 2022, el Norwegian Prime tocará puertos noreuropeos. Entre el 17 de agosto y el 13 de septiembre de 2022, el itinerario previsto incluye viajes de ocho días desde Ámsterdam y Copenhague.



El Caribe es el clásico destino veraniego sobre todo para las compañías navieras estadounidenses durante la época más fría del año. Desde Nueva York, Miami, Orlando y Galveston, en Texas, el Prima partirá en otoño e invierno 2022/23 por ejemplo rumbo a las Bermudas e islas caribeñas.

Para agendar

Siguiendo todos los protocolos este miércoles se reanudarían los viajes en crucero. Las opciones son variadas y los viajeros podrán elegir según su conveniencia.

U$S 1.635

Sur de Argentina desde Buenos Aires el 27 febrero 2022 por 15 días y 14 noches.

U$S 504

Caribe MSC Seashore desde Miami el 4 diciembre 2021 por 8 días y 7 noches.

Camarote estándar

U$S 508

Mediterráneo y sus islas desde Barcelona el 5 noviembre 2022 por 8 días y 7 noches.

Camarote estándar