Grupo de amigos y el sueño de viajar por el país en rastrojero

domingo 17 de octubre de 2021 | 6:04hs.

Un grupo de seis amigos sampedrinos emprendió una de las más desafiantes y emocionantes aventuras de sus vidas: viajar desde San Pedro, hasta El Chaltén, una villa turística del Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz. Van a bordo de tres rastrojeros, acompañados por dos vehículos que hacen de soporte.



La salida de la Capital de la Araucaria fue el domingo pasado y la iniciativa tiene como objetivo poner en valor el verdadero sentido de la amistad, recordando a un gran amigo que ya no está, descubriendo los paisajes nacionales con uno de los clásicos del automovilismo argentino.



Todo surgió en el momento en que estos amigos se preparaban para compartir un asado y recordaron un deseo de quien en vida fuera el odontólogo Fernando Rico, amigo en común de los aventureros, quien les había manifestado su deseo de realizar una travesía por la ruta nacional 40. La idea quedó picando y fue tomando forma cuando Samuel Gui compartió que le gustaría realizar dicho recorrido pero con un rastrojero, siendo el único del grupo en contar con este vehículo, un modelo de 1974 que fue el primer utilitario fabricado en Argentina con capacidad de carga.



Quizás la pérdida de uno de sus mejores amigos los llevó a pensar en no dejar los sueños y deseos para cierto momento sino ir concretándolos, y teniéndolo a Fernando como “copiloto eterno”, la iniciativa fue tomando forma cuando dos integrantes de grupo, Favián y Jonathan, adquirieron un rastrojero modelo 1977 y 1976 y comenzó la primera etapa de la gran aventura.



“En ese momento, recordando a Fernando, se nos dio la idea con Joni de comprar un rastrojero y darle forma a la iniciativa de Samuel que ya tenía un rastrojero modelo 74, todos motor diésel. Pasó poco más de un mes, pudimos comprar los autos y comenzamos despacito a restaurarlos, nos llevó casi seis meses dejarlos en condiciones para viajar. La idea es llegar a El Chaltén, tenemos 20 días para esta aventura”, contó sobre la iniciativa Favián Benítez, quien decoró su rastrojero verde con una calco en homenaje a Rico, designándolo como copiloto eterno.



El grupo decidió cambiar de ruta, es decir no hacer la 40, pensando en las características del viaje y encontrarse con mejores lugares para las paradas técnicas y los campamentos, teniendo en cuenta que el clásico utilitario fue adaptado para que puedan dormir en la parte de la carrocería; una opción que no sólo disminuye costos sino que le da otro tinte al viaje. “Si bien primero se habló de la ruta 40, optamos por otro recorrido para tener más lugares con alternativas para acampar y realizar algún mantenimiento. Vamos acampando, pasando por lugares muy lindos, en rastrojero podemos ir entre 70 a 80 kilómetros por hora, es un viaje tranquilo de aventura”, comentó el grupo.



A esa velocidad avanzan rumbo al Sur, pasando por Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, disfrutando cada paisaje dentro de los casi cuatro mil kilómetros que tienen por recorrer hasta Santa Cruz.



Ayer estaban en Mendoza y por rastrojero viajan dos personas, entre ellos Samuel, Antonio y Jonathan Gui, quienes tienen un cierto aprecio a la primera pickup de industria argentina, más Favián, Germán Martínez y Alan Grun, que conforman el grupo de amigos dispuestos a enfrentarse a todas las fallas que pueda presentar un auto antiguo, felices de poder compartir la iniciativa y que sirva de inspiración para los amantes de los viajes gasoleros.