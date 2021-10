Adele estrenó ‘Easy On Me’ una desgarradora balada de superación

domingo 17 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Llegó el día tan esperado por muchos. Adele publicó su nueva canción, ‘Easy On Me’, una balada desgarradora al piano. A seis años de la salida de su último disco, la cantante anunció una nueva producción discográfica llamada 30, que estará disponible a partir del 19 de noviembre.



En el video de la flamante canción, la artista deja una casa vacía y emprende un viaje en auto que la lleva a exorcizar los momentos difíciles que vivió en lo personal. La primera parte es blanco y negro. Con el cambio del ritmo, todo se vuelve color y esperanzador.



Con éxitos enormes como ‘Rolling in the Deep’ y ‘Hello’, sus dos discos anteriores se encuentran entre los 50 más vendidos en la historia de la música.