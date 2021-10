Tenoch Huerta, el actor que le hace frente al racismo

domingo 17 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Con una carrera a punto de tener un giro notorio con un papel próximo a revelarse como villano en Wakanda Forever, Tenoch Huerta compartió con Infobae su experiencia en Madres, la serie de Amazon Prime Video que narra un escenario real de horror: cuando se esterilizaba a inmigrantes latinas que trabajaban en los campos de Estados Unidos. También habló del racismo que se vive en Latinoamérica.



El actor mexicano converge en una de las clásicas ideas de la casa Blumhouse. Esta serie antológica trae consigo material con personajes latinos, dentro y fuera de la pantalla.



En la historia de Madres, se deja ver el protagónico de Tenoch como Beto.



El relato de Madres se desarrolla durante los años 70. Una pareja mexicana decide sembrar raíces en California, en una comunidad agrícola. La gran mayoría de los habitantes son migrantes. Beto y Diana (Ariana Guerra) deben enfrentarse las dificultades que viven como extranjeros en una época donde todo era mucho más complejo que en la actualidad.



Todo empieza a empeorar cuando Diana experimenta visiones, sucesos fuera de serie y algo aterradores, por lo que intenta averiguar qué es lo que está aconteciendo: si se trata de una maldición legendaria o solo es producto de su imaginación.



La sinopsis guarda un trasfondo racial, de carácter social e, incluso, político. Aunque parezca convencerte de que es una trama de terror y suspenso, podrías estar equivocado.



Dirigida por Ryan Zaragoza, la serie abarca un hecho histórico global, y de quienes vivieron esas duras consecuencias. “Lo que más me chocó fue saber que es una historia real que entra en el contexto de la II Guerra Mundial, que se abusó de la gente de Estados Unidos y de México”, destaca Huerta.



Pero lo que esconde el ensamble narrativo resulta mucho más poderoso para el espectador, porque está condenado a repetir la historia que desconoce de aquella época.



Se llega a ver un poco en Madres, con ciertos vacíos, la esterilización forzosa (sin argumentos médicos). En la realidad, esto fue lo que propusieron los nazis bajo el auspicio de las leyes alemanas. En la actualidad, es considerado como un crimen de lesa humanidad y un delito grave de violencia sexual.



Para Tenoch Huerta, entender su personaje incluía conocer la historia detrás de los inmigrantes radicados en Estados Unidos. Por lo que, empezó a tener choques culturales con las cargas de su personaje, a lo que tuvo que enfrentar, y del contexto en que se desarrolla la historia.



“Me puse a investigar del tema y me resultó cabrón saber que había gente esterilizada sin órdenes médicas. Me pareció indignante, y aunque está a muchos años de distancia, aún está normalizado por el Estado”, expresó con fervor. “Me percaté que la gente los había demandado, pero esa demanda la pierden, con pruebas y hechos. Solo por reconocer su vulnerabilidad”.



El actor, quien es un fuerte activista de los orígenes, de la raza latina y la desmitificación racista que se vive en Latinoamérica, busca derribarlos de alguna forma, ya sea en redes o en discursos. Constantemente está preocupado por la participación televisiva de cierta población: remarca que solo el 3 por ciento de los actores son morenos.



“Lo vives tanto que ni te das cuenta. Lo ves normal, hasta que te pones a estudiarlo”.



Huerta ha construido una trayectoria que le da la suficiente fortaleza para decir lo que piensa.



“Los que tenemos micrófono y reflectores, creo que tenemos la responsabilidad de amplificar los mensajes de esas voces que no tienen ese poder. Es darle voz a los que no la tienen”, agregó.



Es que el actor está convencido de que su poder vale la pena para cambiar paradigmas.