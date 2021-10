Lali González: “Más que a una paraguaya, estoy interpretando la historia de una mujer”

domingo 17 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Antes de que se estrene La 1-5/18 el nombre de Lali González (34) ya estaba en el aire. “La rompe”, decían en los pasillos de Polka, sobre la actriz que había llegado a la Argentina desde Paraguay para tomar un papel protagónico en la súper producción de eltrece.



Unos meses más tarde la ficción se estrenó y la promesa no quedó en palabras: su encanto conquistó la pantalla local argentina y llenó de orgullo la tierra guaraní.



En una entrevista íntima con Ciudad, donde pedirá divertida si la pueden editar un poco porque “yo a veces me voy por las ramas”, Lali habló del casi milagro que dice haber sentido cuando fue convocada para estar al frente de un proyecto tan ambicioso, en otro país, en medio de una cuarentena que la hizo evaluar retomar su carrera como abogada.



Casada con el productor Walter Riveros y madre de Rafaela (2), su capacidad interpretativa en el culebrón la hace pasar del melodrama absoluto, como una madre que buscar recuperar al hijo que abandonó en su adolescencia, a la comedia blanca. Así en un sueño erótico con su galán Luciano Cacéres puede aparecer vistiendo ojotas y medias o el pedido de su patrona/villana Bárbara Lombardo de que prepare un plato light termine en chiste al ofrecerle chipa guazú, esa delicia de choclo y queso de la cocina paraguaya.



Hechos de Lali González: entre carcajadas le preguntó a Yanina Latorre en LAM con qué galán de la novela “tendría una noche de placer”, le dio una desopilante (¡y hot!) respuesta a Juana Viale sobre qué significa acá “ñoqui” y celebró frente a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich su primera entrevista con Intrusos. ¡Si hasta se dio un piquito con la “otra Lali”, Lali Espósito!



Como una brisa, o como un huracán, Lali González llegó para refrescar la pantalla. El público, agradecido.



¿Cómo se siente llegar de Paraguay a nuestro país en una producción tan fuerte como La 1-5/18?

Estoy muy feliz de poder formar parte del elenco de La 1-5/18, es para mí un placer poder volver a Argentina y poder trabajar. Estamos pasando un momento particular, especialmente nosotros los actores y que en una época muy particular de la vida te llegue una propuesta para mudarte de país y formar un elenco protagónico de una tira diaria es realmente una bendición.



Estábamos en Paraguay pensando ‘¿qué vamos a hacer este año sin teatro y sin películas?’ y de repente llegó este llamado que fue un giro inesperado de poder mudarme con toda mi familia. Es un desafío súper interesante, es la primera vez que hago una tira, una ficción diaria, una novela. Estuve súper nerviosa al comienzo, pero ahora ya estoy más relajada.



En Paraguay sos una gran figura, te volviste la cara del cine paraguayo, y acá hay seguramente mucha gente que te está descubriendo gracias a La 1-5/18. ¿Cómo se inició tu carrera?

Vengo de una formación teatral y gracias al teatro tuve la oportunidad de hacer cine. Así llegó la película 7 cajas, que tuvo una visibilidad a nivel internacional, y en ese momento se me abrieron todas las puertas para poder trabajar afuera de Paraguay.



En Argentina siempre hice películas, por eso me encantó tener la primera oportunidad de trabajar acá en una ficción diaria.



Contaste que tu familia se mudó para acompañarte en este proyecto. ¿Cómo está compuesta?

Estoy casada, voy a cumplir cinco años, y tengo una nena de dos años. Nos mudamos parte de mi familia y mi marido va y viene. Tener que dejar en Paraguay a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y sobrinos fue una decisión que tomé gracias al apoyo de ellos.



Estamos con mi nena y con la niñera, que gracias a ella puedo estar acá casi diez horas en el estudio trabajando y disfrutando.



Es todo un desafío tener que dejar a la familia allá, pero ellos están felices de este paso y lo disfrutamos juntos.



Estás desarrollando tu carrera, cumpliendo tu sueño en lo que te formaste, pero también sos madre. ¿Cómo lidiás con esa presión, que tienen muchas mujeres, de balancear su profesión con la maternidad?

Yo soy de creer que si una mamá está feliz, el hijo va a estar feliz y entiendo que son momentos de la profesión que siempre voy a pasar, tenga ella la edad que tenga. Yo siempre digo que una mamá siempre se va a sentir culpable, si está mucho en casa o si no esta.



Ella está explorando un nuevo país, entró al jardín, así que estamos viviendo un momento juntas muy intenso y muy lindo. Es chiquita y no está ni enterada de que nos mudamos de país.



¿Cómo es tu personaje en La 1-5/18?

Rita es una paraguaya que vive en La 1-5/18, está casada con un paraguayo y viene en busca de un hijo.



En realidad, ella a los 17 años pierde a su hijo, lo da en adopción, así que su historia es sobre la búsqueda para reencontrarse con él. La historia de Rita es muy hermosa porque es muy maternal. Esto justo llega en un momento mío muy materno, soy mamá primeriza y estoy explorando varias cosas. Estoy disfrutando muchísimo este personaje.



Argentina tiene la colectividad paraguaya más grande del mundo, sin embargo, la ficción nacional la ha reflejado muy poco. ¿Qué recepción tenés de tus compatriotas, de acá y de allá, de que seas un poco su embajadora?

Lo lindo de mi rol en La 1-5/18 es que puedo ser yo, la paraguaya que habla a su manera, rápido, hablando en yopará, que es la mezcla de guaraní y español, que es muy de los paraguayos y yo sé que si lo escuchan acá en Argentina te remite a nuestro país.



Se siente muy lindo poder ser una misma en cuanto al acento, a mis costumbres. Me encuentro a muchos paraguayos y paraguayas en la calle, y hay una colectividad muy interesante, que ya estaban muy expectantes antes de que empiece la novela.



¿Cómo vieron en tu país que vengas a grabar una ficción tan importante en un momento difícil para mucha gente que no distigue fronteras?

Creo yo que son cosas del destino. Son cosas que pasan y habla mucho de nuestra profesión en los que uno a veces está en silencio, en una búsqueda, a veces sin trabajo y más en este tiempo. Que de repente llegue esta oportunidad son esos momentos inolvidables de nuestra profesión.



Implica un desafío hermoso y un intercambio cultural muy interesante entre países, ya que somos países limítrofes y compartimos mucho de nuestras culturas. Traer un poco de nosotros a la ficción argentina y que eso se vaya haciendo una costumbre para la producción audiovisual.



Ustedes empezaron a las grabaciones cuando todavía estábamos bastante encerrados por la cuarentena. Me imagino que es gratificante poder pasarlo bien en un tiempo como este.

De eso se trata, de pasarla bien, de disfrutar el momento. Es muy importante para nosotros reactivar la ficción, la televisión y el entretenimiento.



Estamos muy eufóricos y teníamos muchas ganas de que salga esto al aire. Se siente esa felicidad y esa energía en el elenco de volver a trabajar.



Esta es una telenovela con personajes femeninos fuertes, con mucha personalidad. ¿Cómo te sentís vos con este cambio que tiene la ficción?

La 1-5/18 tiene una mirada muy interesante sobre las mujeres y sobre nuestras historias. Yo, más allá de interpretar a una paraguaya, es la historia de una mujer y eso es lo que más me tocó cuando me llegó esta propuesta, lo más interesante.



Estoy contando la historia de una madre dolida, en la búsqueda de su hijo. Es necesario ver historias de mujeres así.