Mairu fue 7° en la Final B y Grimaldi abandonó en la Final A en Lonato, Italia

La misionera Mairu Herrera Ahuad (KGT Motorsport) cumplió hoy una gran actuación y fue 7° en la Final B de la Senior en la Rok Cup SuperFinal 2021, que se realizó en el circuito South Garda Karting en Lonato, Italia. Por su parte, el posadeño Francesco “Chicho” Grimaldi tuvo que abandonar en la Final A, luego de un toque ni bien iniciada la competencia

La misionera largó en la undécima posición y en la primera curva tuvo un rose que la hizo retroceder hasta la 15° posición. A partir de ahí la misionera, con el karting atendido por el KGT Motorsport y con la asistencia del Zaffaroni Kart, tuvo un gran ritmo y pudo avanzar hasta terminar en la séptima posición, siendo la mejor de las tres damas que tomaron parte de la Final B.

“Un Mundial donde gané mucha experiencia. En los entrenamientos fuimos mejorando peor nos costó mucho adaptarnos al grip. En la clasificación quedé 57. En la primera tanda por un toque se me dobla el eje quedamos 26°. El viernes mejoramos mucho y quedamos 18° porque se nos apagaba el motor y en el tercer Heat quedé 17. Si no teníamos esos dos problemas del toque en la primera manga y de que se apagaba el motor en la segunda tanda estábamos para estar en la Final A. Hoy largamos 11 en la Final B, pero la primera vuelta tuvimos un roce y me retraso. De ahí empecé a tener mucho ritmo y casi que fui clasificando todas las vueltas siendo una de las más rápidas y pudimos terminar en la 7° posición que es un buen resultado para mí en mi primer año en la senior. Agradecer al KGT Motorsport, al Zaffaroni Kart y mi familia que me apoya siempre”.

Por su parte, el posadeño Francesco Grimaldi largó en la 28° posición y en la primera curva tuvo que esquivar un toque y se fue afuera, pero pudo volver. En la siguiente curva un nuevo toque delante de él, el posadeño busca esquivarlo por el pasto, pero un karting sale disparado y le pega sacándole la cadena, por lo que tuvo que abandonar.

"Se termino otro campeonato Mundial Rok, la verdad muy amargado, por la mala suerte que tuvimos en la Final, viniendo en la primera curva hubo un choque imposible de esquivar teniendo que agarrar el pasto, pude pasar pero quedo último. En la siguiente curva buscando recuperar hacen un trompo delante mío y uno de los kartings me pega y me saca la cadena, así que no pude seguir”, contó sobre la final de hoy.

“Igualmente estoy feliz con lo hecho en toda la semana, el trabajo inalcanzable de mi equipo y la gente que hizo posible nuevamente mi participación en este campeonato del mundo, una muy buena experiencia. Cumplimos el objetivo de entrar a la final, si no era por eso 100 gramos que nos faltaron hubiéramos largado más adelante y evitaríamos los toques, pero bueno son experiencia. Muy agradecido con mi familia por el apoyo, con los sponsor que me permitieron vivir esta experiencia”, explicó el misionero desde Italia.

Ahora Francesco Grimaldi y Mairu Herrera Ahuad emprenderán el regreso a la Argentina donde los espera la definición del campeonato de la Gran National de Karting que los tienea ambos como animadores.