Garupá es el primer municipio en dar luz verde al regreso de los boliches

sábado 16 de octubre de 2021 | 4:00hs.

Tal como lo anticipó El Territorio, el municipio de Garupá es el primero en volver a habilitar los locales bailables y las bailantas, que regresarán a trabajar luego de 18 meses sin actividad.



El intendente de Garupá, Luis Ripoll, firmó ayer al mediodía la resolución para permitir la vuelta de los bailes en el ejido municipal. Es decir, la medida ya está en vigencia y los boliches ahora deben acondicionarse y poner en práctica los protocolos solicitados. Y para tener la habilitación definitiva los responsables de los locales deberán presentar ante la Dirección de Comercio el rol de contingencia autorizado por la Policía de Misiones y los Bomberos de Garupá.



Actualmente Garupá cuenta con cuatro locales bailables que volverán a funcionar en el horario de 21 hasta las 3 y con un aforo del 50%.



Según detalla la resolución, el protocolo prohíbe el ingreso de menores salvo que los establecimientos se habiliten como matiné hasta la 1.



Las personas deberán ingresar con tapabocas que se podrán sacar cuando consuman bebidas y se sugirió solicitar certificado de vacunación.



Los espacios deberán estar ventilados y con los aires acondicionados encendidos. Se deberá hacer un trabajo de limpieza intensivo en los espacios comunes como baños, barandas o puertas de ingreso o egreso; éstos son algunos de los requerimientos del municipio.



Importante reunión en Posadas

Luego del reclamo de los dueños de los locales bailables y bailantas, la Municipalidad de Posadas y el Ministerio de Salud de Misiones los convocaron ayer a una reunión en la sede de la comuna capitalina.



Estuvieron presentes los responsables de Metrópolis, Vladimir, Pan y Manteca, Cedros Megadisco, Complejo La Roka, Brooklyn Disco, Breaking bar Posadas, Avá Resto Pub, Malparida y Wood Posadas. Por la Municipalidad de Posadas estuvo el intendente Leonardo Stelatto y el secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez. Mientras que también asistió el ministro de Salud de la provincia, Oscar Alarcón y el diputado Martín Cesino.



“Creemos que la decisión está tomada y faltan detalles para que sea oficial, así que para nosotros fue más que positiva la reunión, ahora esperemos la resolución para volver a funcionar. Nosotros estamos listos y la gente está ansiosa”, indicó a este medio Ramón Romero, vocero del complejo La Roka.



Según datos de los locales bailables, en Posadas se movilizan unas 20 mil personas por fin de semana en los lugares habilitados.



Según pudo saber este medio, el intendente Stelatto ya tendría listo el decreto y sólo resta la firma y la publicación en el boletín oficial para ser oficial el regreso de los boliches. De esta manera, la vuelta sería inminente.



En principio, se acordó que el horario de cierre será a las 6 y resta aún determinar el aforo habilitante.



Expectativa en Puerto Rico

Los dueños de locales bailables de Puerto Rico esperan con entusiasmo el regreso de la actividad. Si bien, aún no se conoce el aforo que se permitirá, aseguran que el regreso será inminente y, por el momento, con seguridad privada y la ayuda de la Policía.



En ese sentido, Gustavo Portillo, encargado de un boliche contó: “Todavía abrimos como bar, pero en determinado momento de la noche la gente se para a bailar alrededor de sus mesas y con nuestra seguridad tratamos de que eviten juntarse mucho. Nuestra capacidad como boliche es para 300 personas, ahora estamos trabajando a un 50% de la capacidad. Vendemos 100 entradas anticipadas, y las otras 50 son para habitués y colaboradores”.



Portillo agregó que “con un 50% del aforo es difícil cubrir los costos. Tenemos más de quince personas trabajando por noche y la idea es al menos cubrir los gastos”.



Por su parte, Raúl Vera, encargado de otro local bailable, explicó: “Tenemos que tener en cuenta que este rubro fue uno de los más afectados, después de más de un año y medio recién ahora van a dar el visto bueno para que la gente pueda salir a bailar. Pero cómo hacemos nosotros para que la gente se mantenga distanciada, no se bese, no se abrace... Ahora tenemos más personas controlando toda la noche, y cada vez se hace más difícil, la gente ve lo que pasa en las fiestas nacionales, en las canchas de fútbol y vienen acá y buscan lo mismo. Quieren salir de ese encierro que duró tanto tiempo”.



El empresario, reflexionó: “Hay que tener en cuenta que, si nosotros estamos abiertos o no, la gente igual sale, se reúnen en otros lugares: casas, fiestas clandestinas, sin costos, sin controles. Creo que la mejor opción es que se habiliten los boliches para que la gente esté contenida, cuidada. Porque la gente igual sale a festejar, es mejor en lugares habilitados, con ventilación, con seguridad".



Desde el municipio, el asesor legal, Nahuel Petuad, sostuvo que se espera la resolución de la Provincia para avanzar con la reapertura de estas actividades, que ya fueron habilitadas por Nación.

Con la información decorresponsalía Puerto Rico