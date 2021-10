El alto costo del PCR y la burocracia desalientan cruzar desde Foz a Iguazú

sábado 16 de octubre de 2021 | 6:06hs.

Mientras se espera minuto a minuto el comunicado oficial dando cuenta de la apertura del puente entre la ciudad paraguaya de Encarnación y Posadas, como de Irigoyen y Dionisio Cerqueira, mañana se cumplirán los primeros 20 días de la experiencia piloto llevada a cabo en el puente internacional Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, Brasil.



De esta manera, las expectativas están centradas en que el gobierno nacional publique el instrumento legal para las aperturas de estos pasos con Paraguay y Brasil, ya que ayer se giró el protocolo elevado por Misiones desde el Ministerio de Salud Publica de la Nación a jefatura de Gabinete donde terminará de firmarse la autorización. La apertura ahora, sería para la semana que viene (ver Hoy no se abrirá... )



En cuanto a la ciudad de Foz y Puerto Iguazú, como se recordará fue habilitado en principio el 27 de septiembre como prueba piloto y el 1 de octubre fue la oficialización de la apertura. Lo previo representaba un reclamo constante desde diciembre del 2020 por parte de los comerciales ya que aseguraban que la reactivación comercial dependía del ingreso de turistas extranjeros y de brasileños. Sin embargo, a casi tres semanas de la experiencia, aún no se consiguieron los resultados esperados. Se estima que solamente ingresan 100 brasileños por día en promedio, con picos de hasta 250 registrados el fin de semana largo.



Hay coincidencias en que el escaso movimiento obedecería al alto costo que representa el test PCR para los brasileños. Es la principal queja que se escucha en esta ciudad, ya que tiene un costo de 150 reales por persona, que equivale a 5.100 pesos aproximadamente dependiendo del cambio (en la frontera el cambio se consigue entre $34 y $38). Esto significa que para una familia tipo de cuatro integrantes supera los 20.000 pesos el costo sólo para cumplir con ese requisito.



De allí que desde el gobierno provincial se había pedido a Nación que se autorice algunos cambios, como eventualmente que la provincia se haga cargo del costo del antígeno. Además del alto costo del PCR, se suman más burocracia que desalienta el ingreso al país. Al momento de realizar el trámite de ingreso, se añade la exigencia de la declaración jurada ya que todo el que ingresa debe adjuntar la fotografía del carnet de vacunación, pero en el formato PDF y no todas las personas cuentan con la aplicación en el teléfono celular.



Tanto los comerciantes como los ciudadanos brasileños apuntan que estas cuestiones provocan desaliento, es decir el costo del PCR y trámites burocráticos que se deben cumplir para ingresar y que además, muchas personas desconocen al momento de pasar la frontera.



En cuanto a las previsiones realizadas en materia de control y seguridad, no se registraron mayores inconvenientes, afirmó Héctor Careaga, coordinador de Centros de Frontera de la Mesopotamia Norte. Aunque observó que “las demoras se registran cuando la persona que ingresa desconoce cómo confeccionar la declaración jurada y la señal es débil. En los demás casos, el trámite de ingreso es más rápido”.



Sin mayores ventas

El escaso ingreso de pobladores de Foz de Iguazú a la Ciudad de las Cataratas hace que no redunde en la esperada recuperación comercial.



“Las ventas no han aumentado e incluso estamos esperando para hacer pedidos ya que nuestros productos que son los más buscados por los brasileños pero tienen un corto plazo de vencimiento, no podemos arriesgarnos y seguir perdiendo. Nos queda esperar hasta que eliminen toda la burocracia”, explicó Karina Villamea, comerciante mayorista que suele proveer de productos a los propietarios de los locales de la Ferinha.



Entiende que “la cuestión sanitaria es prioridad y no buscamos que se levanten los controles, que exijan las vacunas nos parece correcto, pero el costo de PCR es una barrera que no permite que se incremente el flujo de turistas”, dijo.



En tanto, Víctor Fernández, propietario de un local comercial ubicado en pleno centro de Iguazú, indicó que “en mi caso puntual las ventas aumentaron porque estamos trabajando con los brasileros que están entrando, el problema no es lo que esperábamos. Se creía que tendríamos mucho más flujo de brasileños, pero no fue así. Los costos del PCR desmotivan bastante, por lo tanto, tendremos que esperar”.



Desanimados

Por su parte los comerciantes de la Ferinha están desanimados. Esperaban un aluvión de turistas brasileños que aún no ocurrió “seguimos esperando no hay mucho que hacer, nuestro paseo de compras está prácticamente diseñado para brasileros con productos buscados por ellos, así que nos queda esperar que quiten las exigencias de PCR para empezar a ver una luz al final del túnel”, indicaron.

Tras aquel anuncio y concreción

El 21 de septiembre, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Wado de Pedro; firmaron junto al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad y la directora Ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, un convenio de financiamiento entre el organismo y la provincia. Fue en ese marco de un trabajo articulado con las provincias para la apertura gradual de actividades, cuando Manzur y de Pedro, junto a su par de Salud, Carla Vizzotti, anunciaron el inicio a partir del lunes 27 de una prueba piloto para la apertura de un corredor seguro en el puente Tancredo Neves, que une las ciudades de Puerto Iguazú, en Argentina, y Foz de Iguazú, en Brasil. Tras esa apertura se gestionaron, igual habilitación para los pasos con Encarnación y Dionisio Cerqueira, Brasil.

