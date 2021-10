Pez luna de 1.500 kilos dejó a todos asombrados

sábado 16 de octubre de 2021 | 6:02hs.

En España, lo que parecía ser la pesca del día terminó siendo la pesca del año. Pescadores de la región capturaron un enorme ejemplar del pez luna colosal, cuya longitud superaba los tres metros y su pesaje rondaba los 1500 kilos.



Normalmente, el pez luna colosal pesa aproximadamente mil kilos y habitan en aguas tropicales y templadas. En esta ocasión el ejemplar perteneciente a dicha especie marina fue capturado en Ceuta, una ciudad autónoma de España. Para sorpresa de propios y extraños, el pez no pudo ser pesado en la báscula de los pescadores porque tiene un límite de 1 tonelada.



Este pez óseo tiene un cuerpo aplastado y, si logra extender sus aletas, puede medir igual a lo que mide de largo. Por esto es considerado como una de las especies más grandes del planeta Tierra.



Anteriormente pescadores de la región habían atrapado con sus redes a un pez luna colosal de 500 kilos, por lo tanto no hay dudas de que este ejemplar se lleva todos los números para ser considerado como la especie atrapada más grande de la última década y, probablemente, de los próximos años.



Esta vez, la sorpresa ha sido tan gigante como el pez óseo, debido a que, según habitantes de la región, estos ejemplares no se ven con frecuencia en las inmediaciones de las costas de España, mientras que aquellos que aparecen cerca de las orillas de las playas europeas no son de grandes dimensiones.



El grupo de pescadores que utilizó su red para atrapar al pez luna colosal, inmortalizó



el momento a través de fotografías y videos que fueron publicados en Twitter, luego de que las imágenes fueran cedidas por la Estación de Biología Marina del Estrecho de la Universidad de Sevilla.