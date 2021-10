Nació el Maradólar, la primera criptomoneda popular argentina

sábado 16 de octubre de 2021 | 6:01hs.

Acasi un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el 10 tendrá un homenaje que pocos se pueden dar el lujo de tener. Se realizará el lanzamiento de una criptomoneda en su honor.



Conocida como Maradólar, la criptomoneda se lanzará oficialmente el día del cumpleaños del 10, el 30 de octubre, fecha en la que hubiese cumplido 61 años.



En una primera etapa, según explicaron desde el sitio oficial, se distribuirán aleatoriamente 10.000 maradólares a 10.000 personas entre todas las registradas hasta la fecha de lanzamiento. Inicialmente el Maradolar no cotizará en casas de cambio virtuales, por lo que no tendrá precio, y por ende, no hay riesgo de perder dinero.