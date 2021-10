Tenis: ¿Del Potro vuelve a las canchas en Argentina?

sábado 16 de octubre de 2021 | 6:01hs.

Parecería ser que la vuelta a las canchas de Juan Martín Del Potro está más cerca de lo que parece. Y no sólo eso, sino que podría ser en Argentina.



La Torre deslizó una frase que puso en acción a los organizadores del Córdoba Open y del Argentina Open. “Si no fuera por Copa Davis yo en Argentina he jugado muy poco a lo largo de toda mi carrera y hay un torneo ahí a principio de año”, soltó Delpo, que no juega desde el 19 de junio del 2019 debido a una lesión en su rodilla derecha que le llevó una larga recuperación y más de un ingreso al quirófano.



La frase puso en marcha a los organizadores de los dos torneos que se juegan en el país a comienzo de año.